Источники «Ведомостей»: министр культуры Любимова останется в правительстве

За последние четыре года, с момента как Любимова возглавила министерство, ей пришлось столкнуться сразу с двумя большими вызовами. В 2020 г. во время пандемии коронавируса из-за карантина учреждения культуры несколько месяцев были закрыты, а впоследствии работали с ограничениями для посетителей. Весной 2022 г. после начала военной операции в РФ перестали выпускать свои киноновинки голливудские мейджоры, что обрушило кассовые сборы российский кинотеатров, только начавших восстанавливаться после пандемии 2020 г. и связанных с ней ограничений.