Источники «Ведомостей»: министр культуры Любимова останется в правительстве

Источники «Ведомостей»: министр культуры Любимова останется в правительствеГосдума утвердит вице-премьеров и министров 13 и 14 мая
Министр культуры Ольга Любимова (после инаугурации президента 7 мая работает в статусе и. о.), вероятнее всего, в новом правительстве сохранит за собой пост, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомый с деталями рокировок в соцблоке правительства. Об этом же сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Минкультуры, и собеседник в крупной медиакомпании. Руководство страны довольно работой Любимовой, утверждает один из собеседников «Ведомостей».
10 мая Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра, предложенную Владимиром Путиным. Им вновь стал Михаил Мишустин. В ближайшее время он должен представить структуру и кадровый состав федеральных органов исполнительной власти. Госдума будет утверждать вице-премьеров и министров 13 и 14 мая – после поправок в Конституцию 2020 г. для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента. 12 мая комитет Госдумы по культуре встретится с кандидатами на должность министра культуры и курирующего вице-премьера, сообщила в своем telegram-канале руководитель комитета Елена Ямпольская.
Представитель Минкультуры не стал комментировать информацию собеседников «Ведомостей», предложил «дождаться официальной информации».
Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 г. в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры, которым на тот момент руководил Владимир Мединский. Сам Мединский после ухода из министерства стал помощником президента по культуре. И Мединский, и Любимова всегда много внимания в своей работе уделяли отечественному кинематографу.
Любимовой 43 года, ее отец – ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, мать – актриса «Современника» Мария Шверубович (скончалась в мае 2018 г.). Любимова закончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
С 2001 г. Любимова работала на телевидении – корреспондентом программ на «3 канале» и программы «Ортодокс» на канале ТВЦ, ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица», руководителем программы «Контекст» на телеканале «Культура». В 2016 г. возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».
За последние четыре года, с момента как Любимова возглавила министерство, ей пришлось столкнуться сразу с двумя большими вызовами. В 2020 г. во время пандемии коронавируса из-за карантина учреждения культуры несколько месяцев были закрыты, а впоследствии работали с ограничениями для посетителей. Весной 2022 г. после начала военной операции в РФ перестали выпускать свои киноновинки голливудские мейджоры, что обрушило кассовые сборы российский кинотеатров, только начавших восстанавливаться после пандемии 2020 г. и связанных с ней ограничений.
По итогам 2022 г. российский бокс-офис рухнул на 57,2% к допандемийному 2019 г. и составил 23,7 млрд руб. По итогам 2023 г. он смог частично восстановиться и составил 39 млрд руб., 72% из которых пришлось на отечественные релизы. При этом существенную часть этих сборов – 6,8 млрд руб. – принес фильм «Чебурашка», ставший абсолютным чемпионом российского проката, опередив предыдущего рекордсмена по сборам – первую часть фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,52 млрд руб.). О таких показателях Владимир Мединский, последовательно лоббировавший рост доли российского кино в кинопрокате, в том числе за счет так называемой «раздвижки релизов», когда приоритет в прокате на определенные даты получали отечественные релизы, мог только мечтать.
Среди крупных кадровых перестановок, произошедших при Любимовой, – смена руководителей таких ведущих культурных институций страны, как Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также Большой театр. В феврале 2023 г. Зельфиру Трегулову на посту гендиректора Третьяковки сменила Елена Проничева, занимавшая до этого аналогичную должность в Политехническом музее. В марте того же года новым директором Пушкинского музея вместо Марины Лошак стала Елизавета Лихачева, руководившая с 2017 г. Музеем архитектуры. В декабре 2023 г. гендиректор Большого театра Владимир Урин был освобожден от этой должности, ее занял директор и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Сейчас Гергиев совмещает руководство Большим театром и Мариинкой.