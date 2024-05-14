Инаугурацию Путина посмотрели более 70% телезрителей крупных городов

На инаугурации 7 мая Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него на мартовских выборах, особенно отметив «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной», и участников спецоперации. И пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие избирателей, «использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции». В своем выступлении президент выразил уверенность, что «мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее». А также заявил, что Россия готова к укреплению «добрых отношений» со всеми странами, которые видят в ней надежного партнера.