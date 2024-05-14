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Инаугурацию Путина посмотрели более 70% телезрителей крупных городов

В 2018 году аналогичная трансляция привлекла внимание лишь половины находившихся у экранов россиян
Дмитрий Игнатьев
Александр Тихонов
Внимание к такой протокольной процедуре, как инаугурация, за шесть лет серьезно выросло: теперь люди больше следят за всеми политическими событиями/ Maxim Shemetov / Reuters

Церемонию вступления в должность Владимира Путина в эфире ТВ 7 мая посмотрело 70,6% жителей крупных российских городов старше 4 лет (здесь и далее показатели приведены в этой аудитории), которые находились в момент трансляции этого события у экранов телевизоров. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, учитывающих и дачные просмотры. Совокупный охват (процент тех, кто смотрел хотя бы одну минуту эфирного события, от всего населения России) этой трансляции достиг 14,3%, а рейтинг – 9,7% (среднее количество россиян, которые смотрели эфирное событие).

Показатели телесмотрения инаугурации президента в 2024 г. оказались выше, чем у аналогичной трансляции в 2018 г. Тогда доля показа церемонии вступления в должность президента составила только 53,1%. Охват эфирного показа инаугурации достиг 13,1%, а рейтинг – 8,4%. Но в 2018 г. это мероприятие транслировали только пять федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Россия 24» и «Мир». А в 2024 г. – 13, в том числе помимо общественно-политических вещателей к показу церемонии присоединились развлекательные каналы ТНТ, «Пятница», ТВ-3 и спортивный «Матч ТВ» (входят в холдинг «Газпром-медиа»).

Активнее всего зрители крупных городов следили за инаугурацией на телеканале «Россия 1». Доля трансляции у этого вещателя составила 21,1%, охват – 4,3%, а рейтинг – 2,9%. Среди развлекательных каналов лидером по показателям телесмотрения стал ТНТ. У него доля этого эфирного события достигла 2,3%, охват – 0,8%, а рейтинг – 0,3%.

На инаугурации 7 мая Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него на мартовских выборах, особенно отметив «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной», и участников спецоперации. И пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие избирателей, «использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции». В своем выступлении президент выразил уверенность, что «мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее». А также заявил, что Россия готова к укреплению «добрых отношений» со всеми странами, которые видят в ней надежного партнера.

Увеличение показателей телесмотрения церемонии вступления в должность президента связано с ростом политической включенности граждан в жизнь страны, считает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Давление на Россию привело к консолидации общества, которая в том числе выразилась в росте поддержки Путина».

Инаугурация 2024 г. произошла уже в «новой реальности», в которой россияне сильнее вовлечены в политическую повестку, соглашается с Костиным политолог Алексей Макаркин. А в 2018 г. многие политические события воспринимались обществом скорее как рутина, продолжает он.

«Во время трансляции инаугурации в 2024 г. россиянам важно было услышать, какие будут исходить сигналы от президента в начале его нового срока», – резюмирует он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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