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Цена размещения рекламных постов в Telegram в 2023 году выросла на 30%

Это связано с ограниченным объемом рекламного инвентаря в соцсетях и высоким спросом у рекламодателей
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах в 2023 г. увеличилась на 30% к 2022 г., следует из данных исследования платформы для размещения рекламы в соцсетях BeSeed (есть в распоряжении «Ведомостей»). В абсолютных цифрах этот показатель составил 37 860 руб. Исследование было проведено путем анализа цен на рекламные размещения в 567 Telegram-каналах различных тематик – от малых, число подписчиков в которых не превышает 10 000, до крупных, где более 500 000 подписчиков, уточнил представитель BeSeed.

Сильнее всего цены на рекламные размещения выросли у Telegram-каналов о недвижимости – в среднем на 49,4% до 45 700 руб. В частности, у канала «Недвижимость инсайды» (88 200 подписчиков) стоимость рекламного поста, согласно данным BeSeed, увеличилась в 2023 г. в 4 раза до 200 000 руб. У канала Novostroyman (45 800 подписчиков) – в 2,1 раза до 75 000 руб. Рост стоимости рекламных размещений у канала «Недвижа» (44 600 подписчиков) составил 40%, а цена достигла 70 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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