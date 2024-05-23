Цена размещения рекламных постов в Telegram в 2023 году выросла на 30%Это связано с ограниченным объемом рекламного инвентаря в соцсетях и высоким спросом у рекламодателей
Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах в 2023 г. увеличилась на 30% к 2022 г., следует из данных исследования платформы для размещения рекламы в соцсетях BeSeed (есть в распоряжении «Ведомостей»). В абсолютных цифрах этот показатель составил 37 860 руб. Исследование было проведено путем анализа цен на рекламные размещения в 567 Telegram-каналах различных тематик – от малых, число подписчиков в которых не превышает 10 000, до крупных, где более 500 000 подписчиков, уточнил представитель BeSeed.
Сильнее всего цены на рекламные размещения выросли у Telegram-каналов о недвижимости – в среднем на 49,4% до 45 700 руб. В частности, у канала «Недвижимость инсайды» (88 200 подписчиков) стоимость рекламного поста, согласно данным BeSeed, увеличилась в 2023 г. в 4 раза до 200 000 руб. У канала Novostroyman (45 800 подписчиков) – в 2,1 раза до 75 000 руб. Рост стоимости рекламных размещений у канала «Недвижа» (44 600 подписчиков) составил 40%, а цена достигла 70 000 руб.