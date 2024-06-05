«Эксмо-АСТ» запустит питчинги книг для театров и игровых студий

«Эксмо-АСТ» запустит питчинги книг для театров и игровых студийКросс-медийное сотрудничество выгодно всем участникам процесса, отмечают эксперты
Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» планирует расширить формат питчингов и распространить их не только на киносериальные проекты, но также на видеоигры и театральные постановки, рассказал «Ведомостям» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Первые питчинги в новом формате – для театров и разработчиков видеоигр, как уточнил он, могут пройти уже осенью 2024 г. Будет ли холдинг «Эксмо-АСТ» выступать соинвестором для игровых и театральных проектов, пока окончательно не решено, но такая возможность потенциально рассматривается, отметил Капьев.
Питчинги киносериальных экранизаций книг «Эксмо-АСТ» запустила в феврале 2023 г. В самых ярких проектах, отобранных в рамках этих питчингов, группа будет соинвестором, рассказывал ранее в интервью «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков. В частности, «Эксмо-АСТ» намерена покрывать до 25% производственного бюджета одной такой экранизации, а совокупный объем инвестиций – 300 млн руб., уточнял Новиков. На данный момент группа не раскрывает информацию о том, в каких конкретно фильмах и сериалах она стала соинвестором. Но в целом в 2023 г. «Эксмо-АСТ» заключила рекордное количество сделок по продаже прав на экранизации своих книг – 18.