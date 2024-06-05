«Эксмо-АСТ» запустит питчинги книг для театров и игровых студий

Питчинги киносериальных экранизаций книг «Эксмо-АСТ» запустила в феврале 2023 г. В самых ярких проектах, отобранных в рамках этих питчингов, группа будет соинвестором, рассказывал ранее в интервью «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков. В частности, «Эксмо-АСТ» намерена покрывать до 25% производственного бюджета одной такой экранизации, а совокупный объем инвестиций – 300 млн руб., уточнял Новиков. На данный момент группа не раскрывает информацию о том, в каких конкретно фильмах и сериалах она стала соинвестором. Но в целом в 2023 г. «Эксмо-АСТ» заключила рекордное количество сделок по продаже прав на экранизации своих книг – 18.