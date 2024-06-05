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«Эксмо-АСТ» запустит питчинги книг для театров и игровых студий

Кросс-медийное сотрудничество выгодно всем участникам процесса, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» планирует расширить формат питчингов и распространить их не только на киносериальные проекты, но также на видеоигры и театральные постановки, рассказал «Ведомостям» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Первые питчинги в новом формате – для театров и разработчиков видеоигр, как уточнил он, могут пройти уже осенью 2024 г. Будет ли холдинг «Эксмо-АСТ» выступать соинвестором для игровых и театральных проектов, пока окончательно не решено, но такая возможность потенциально рассматривается, отметил Капьев.

Питчинги киносериальных экранизаций книг «Эксмо-АСТ» запустила в феврале 2023 г. В самых ярких проектах, отобранных в рамках этих питчингов, группа будет соинвестором, рассказывал ранее в интервью «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков. В частности, «Эксмо-АСТ» намерена покрывать до 25% производственного бюджета одной такой экранизации, а совокупный объем инвестиций – 300 млн руб., уточнял Новиков. На данный момент группа не раскрывает информацию о том, в каких конкретно фильмах и сериалах она стала соинвестором. Но в целом в 2023 г. «Эксмо-АСТ» заключила рекордное количество сделок по продаже прав на экранизации своих книг – 18.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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