Венедиктов отозвал иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей

Венедиктов отозвал иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублейЭкс-главред «Эха Москвы» в суде пытался взыскать компенсацию за закрытие радиостанции
Арбитражный суд города Москвы 9 июля удовлетворил ходатайство представителя ООО «Эмхк» (владеет 32,6% в ЗАО «Эхо Москвы», которой принадлежат одноименные радиостанция и интернет-издание) об отказе от собственного иска к топ-менеджерам «Газпром-медиа» (ГПМ, являются действующими или бывшими членами совета директоров ЗАО «Эхо Москвы») и прекратил производство по этому делу, передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания.
Судья в рамках заседания напомнила, что в результате его удовлетворения истец лишается права на подачу аналогичного искового заявления в будущем. Представитель ООО «Эмхк» отметил, что ему полностью понятны правовые последствия. Представители топ-менеджеров ГПМ поддержали отказ от иска.
«Наши юристы внимательно рассмотрели ход дела и рекомендовали нам не тратить на него время и ресурсы», – пояснил «Ведомостям» мажоритарный акционер ООО «Эмхк», экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом в России). В «Газпром-медиа» от комментариев отказались.
Что такое ООО «Эмхк»
ООО «Эмхк» зарегистрировано в апреле 2015 г., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Алексей Венедиктов владеет 55,5% этого юрлица, 24,5% принадлежит Юрию Федутинову (бывший гендиректор ЗАО «Эхо Москвы»), еще 20% – у американской компании «Эм холдинг компани». ООО «Эмхк» в свою очередь владеет 32,6% в ЗАО «Эхо Москвы» (владелец одноименных радиостанции и интернет-издания), следует из иска ООО «Эмхк» к топ-менеджерам ГПМ (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил Венедиктов). Порядка 66% ЗАО «Эхо Москвы», по словам бывшего главреда, принадлежит ГПМ, еще порядка 1% – у журналистов «Эхо Москвы» Сергея Корзуна, Сергея Бунтмана и др.
Иск ООО «Эмхк» к топ-менеджерам ГПМ был принят судом к производству 14 декабря 2023 г. В числе ответчиков – Юлия Голубева (замгендиректора ГПМ), Юрий Костин (президент «ГПМ-радио»), Вадим Терещук (гендиректор «ГПМ-радио») и Екатерина Павлова (гендиректор ЗАО «Эхо Москвы», юрлицо одноименного медиахолдинга). Все они, как уточнял тогда «Ведомостям» Венедиктов, – действующие члены совета директоров ЗАО «Эхо Москвы» (владелец одноименных радиостанции и интернет-издания). Еще один ответчик – Леонид Савков, по словам Венедиктова, был членом совета директоров в 2022 г., но на текущий момент уже вышел из его состава.
Общая сумма исковых требований истца, как указано в документе, размещенном в картотеке арбитражных дел, составила 1,1 млрд руб. Акционеры «Эмхк», как пояснял «Ведомостям» Венедиктов, приняли решение взыскать с топ-менеджеров ГПМ убытки в связи с прекращением деятельности СМИ – радиостанции «Эхо Москвы» и одноименного интернета-издания, принадлежавших ЗАО «Эхо Москвы», и отказом от прав на товарные знаки указанных СМИ.
1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайту. В тот же день было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы». 3 марта 2022 г., как следует из иска, было проведено заседание совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», на котором было принято решение о прекращении деятельности общества. Уже 5 марта Венедиктов, который на тот момент являлся главредом радиостанции «Эхо Москвы», заявил о досрочном расторжении контракта с акционерным обществом. С 9 марта на частоте «Эха Москвы» начала вещание радиостанция Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня»).
2 августа 2023 г. МИА «Россия сегодня» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Эхо Москвы», в том числе по классам «прокат рекламного времени в СМИ», «агентство печати новостей», «телевизионное вещание», писали ранее «Ведомости». Срок действия идентичного товарного знака ЗАО «Эхо Москвы», по данным Роспатента, истек 14 июля 2023 г. 15 августа, как следует из иска, совет директоров акционерного общества отказался от продления прав на ТЗ «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».