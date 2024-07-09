Венедиктов отозвал иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей

1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайту. В тот же день было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы». 3 марта 2022 г., как следует из иска, было проведено заседание совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», на котором было принято решение о прекращении деятельности общества. Уже 5 марта Венедиктов, который на тот момент являлся главредом радиостанции «Эхо Москвы», заявил о досрочном расторжении контракта с акционерным обществом. С 9 марта на частоте «Эха Москвы» начала вещание радиостанция Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня»).