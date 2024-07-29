«Литрес» начал размещать рекламу сторонних компаний

Лидер рынка цифровых книг – группа компаний (ГК) «Литрес» (включает сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib и др.; по оценке J’son & Partners Consulting, занимает 57,9% рынка, а по собственной оценке – 65%) открыла на одноименном флагманском сервисе возможность публикации рекламы для сторонних компаний, рассказал «Ведомостям» гендиректор ГК Сергей Анурьев. Рекламодатели могут размещать онлайн-баннеры в формате click-out (по клику ведет пользователя на сайт компании. – «Ведомости») в приложении, на сайте, в соцсетях или e-mail-рассылке сервиса «Литрес», уточнил он. Кроме того, компаниям, по его словам, доступны «пакетные» предложения, которые позволяют публиковать рекламу не только в сервисе «Литрес», но и на рекомендательной книжной платформе LiveLib. У других специализированных книжных сервисов – «Букмейт» (принадлежит «Яндексу»), «Строки» (принадлежит «дочке» МТС – «МТС медиа») – рекламная монетизация не предусмотрена.