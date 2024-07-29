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«Литрес» начал размещать рекламу сторонних компаний

К 2027 году группа планирует нарастить долю рекламных доходов в выручке до 5%
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

Лидер рынка цифровых книг – группа компаний (ГК) «Литрес» (включает сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib и др.; по оценке J’son & Partners Consulting, занимает 57,9% рынка, а по собственной оценке – 65%) открыла на одноименном флагманском сервисе возможность публикации рекламы для сторонних компаний, рассказал «Ведомостям» гендиректор ГК Сергей Анурьев. Рекламодатели могут размещать онлайн-баннеры в формате click-out (по клику ведет пользователя на сайт компании. – «Ведомости») в приложении, на сайте, в соцсетях или e-mail-рассылке сервиса «Литрес», уточнил он. Кроме того, компаниям, по его словам, доступны «пакетные» предложения, которые позволяют публиковать рекламу не только в сервисе «Литрес», но и на рекомендательной книжной платформе LiveLib. У других специализированных книжных сервисов – «Букмейт» (принадлежит «Яндексу»), «Строки» (принадлежит «дочке» МТС – «МТС медиа») – рекламная монетизация не предусмотрена.

Первым сторонним рекламодателем сервиса стал онлайн-кинотеатр Kion (принадлежит «МТС медиа»), который разместил на главной странице «Литреса» баннер своего оригинального сериала «Тайны Карениной», рассказал Анурьев. По его мнению, рекламное продвижение на «Литресе» в первую очередь может быть интересно для видеосервисов, маркетплейсов и образовательных платформ. Но, как отметил Анурьев, ГК открыта к сотрудничеству и с другими категориями легальных рекламодателей, за исключением конкурентных сервисов «с книжным и музыкальным контентом» («Букмейт», «Строки», «VK музыка», «Звук» и др.), микрофинансовых организаций и финансовых организаций, действующих за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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