Таврин продал медиабизнес группе инвесторов

Таврин продал медиабизнес группе инвесторовВ числе покупателей – СП «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»
Kismet Capital Group Ивана Таврина заключила соглашение с группой инвесторов о продаже активов холдинга «Медиа 1», в числе которых телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери радио», рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с переговорами. Среди покупателей, как уточнили собеседники «Ведомостей», «Медиа-телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы», НМГ). Таврин подтвердил «Ведомостям» сделку. Позже участники сделки разослали СМИ совместный релиз. Сумму сделки ни покупатели, ни Таврин «Ведомостям» не раскрыли.
Семейный телеканал «Солнце» был запущен в декабре 2022 г. на частоте российской версии телеканала Disney одноименной голливудской студии. В январе – июне 2024 г., согласно данным Mediascope, телевизионная доля (среднее количество зрителей телеканала, выраженное в процентах от числа всех, кто смотрел ТВ за указанный период) и у телеканала «Муз-ТВ», и у канала «Ю» среди жителей всех городов России старше 4 лет составила 0,6%. У детского телеканала «Солнце» доля достигла 0,7%. Радиохолдинг «Выбери радио», согласно информации на его сайте, объединяет 152 радиостанции в 20 городах России, а их совокупный охват – около 8 млн россиян, указано там же.
Таких больших сделок на медиарынке давно не было, как правило, мультипликатор по медиаактивам составляет от 4 до 5 EBITDA, говорит старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Либин. По его мнению, сделка комплементарна и для покупателей, и для продавца. «НМГ, в частности, получает радиостанции, а этого направления бизнеса до текущего момента как раз не было в структуре холдинга. Иван Таврин полностью выходит из медиабизнеса, а у него такое желание было уже давно. И скорее всего, по устраивающей его цене сделки», – добавил Либин.
Чем владеет «Национальная медиа группа»
НМГ владеет эфирными телеканалами («СТС», «Пятый канал», «Домашний», «Рен ТВ» и др.), изданиями «Известия», «Деловой Петербург» и «Спорт-экспресс», кинопрокатной компанией «НМГ кинопрокат». Также НМГ напрямую или через свои активы – «СТС медиа» и контентную «дочку» «НМГ студия» владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец обеих компаний – режиссер Федор Бондарчук), кинокомпании «Водород». С июня 2023 г. НМГ совместно с «Ростелекомом» развивает видеосервис Wink.
Приобретенные каналы добавляют НМГ около 1,96 п. п. эфирной доли (россияне в возрасте старше 4 лет), оценивает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Но, как отмечает он, аудитория каналов «Медиа 1» – это преимущественно молодежь: «То есть НМГ таким образом усиливает свои возможности для работы с молодой аудиторией». Одновременно это и вызов, рассуждает Танаев: молодежь избалована изобилием контентного предложения, ее медиапотребление более активно и разнообразно, чем у других возрастных групп. «И, как результат, молодая аудитория все больше уходит с классического ТВ в различные виды интернет-активностей и стриминг», – резюмировал Танаев.
Таврин долгое время был бизнес-партнером Алишера Усманова. Им принадлежал телевизионный холдинг ЮТВ (управлял каналами «Муз-ТВ», «Ю», Disney), под контроль которого в 2015 г. перешел другой холдинг – «СТС медиа» (его флагман – телеканал СТС). В декабре 2017 г. Усманов передал свою долю (58,29%) в ЮТВ Таврину. Условия той сделки не раскрывались. В конце 2018 г. Таврин продал принадлежащую ему через ЮТВ долю (75%) в «СТС медиа» структуре, аффилированной с банком ВТБ (АО «Медиа инвестиции»).
Параллельно с 2007 г. Таврин развивал и радийный бизнес – запущенный им региональный радиохолдинг «Выбери радио». Кроме того, в 2018 г. предприниматель также купил второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery, сумму сделки стороны не раскрыли. В 2019 г. Таврин собрал все медиаактивы в единый холдинг – «Медиа 1», собеседники «Ведомостей» тогда говорили о том, что это в перспективе необходимо для проведения IPO. Но размещение так и не состоялось. А в июле 2023 г. компания Gallery была продана крупнейшему в России оператору наружной рекламы ГК Russ.