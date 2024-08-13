Таврин продал медиабизнес группе инвесторов

Таких больших сделок на медиарынке давно не было, как правило, мультипликатор по медиаактивам составляет от 4 до 5 EBITDA, говорит старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Либин. По его мнению, сделка комплементарна и для покупателей, и для продавца. «НМГ, в частности, получает радиостанции, а этого направления бизнеса до текущего момента как раз не было в структуре холдинга. Иван Таврин полностью выходит из медиабизнеса, а у него такое желание было уже давно. И скорее всего, по устраивающей его цене сделки», – добавил Либин.