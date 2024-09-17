Стоимость конверсии интернет-рекламы по итогам 2024 года вырастет на 40–45%

Стоимость целевого действия пользователя (или конверсии) performance-рекламы (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи и т. д.) по итогам 2024 г. увеличится на 40–45% к 2023 г., следует из прогноза агентства цифрового маркетинга E-Promo (входит в E-Promo Group). Помимо стоимости конверсии рост показывают и другие ценовые показатели performance-рекламы, оценивают в E-Promo и рекламном агентстве Proximity Media (входит в Media Direction Group). В частности, цена клика (CPC; рассчитывается как отношение бюджета кампании к общему количеству кликов по рекламе) за указанный период станет больше на 7–10%, отмечает представитель E-Promo. При этом, согласно оценке исполнительного директора Proximity Media Александры Голодниковой, CPC и цена за 1000 показов рекламного сообщения (CPM) в среднем увеличатся по итогам 2024 г. более существенно – на 25–35%.