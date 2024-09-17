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Стоимость конверсии интернет-рекламы по итогам 2024 года вырастет на 40–45%

В числе причин – дефицит инвентаря для продвижения и растущий спрос российских рекламодателей
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость целевого действия пользователя (или конверсии) performance-рекламы (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи и т. д.) по итогам 2024 г. увеличится на 40–45% к 2023 г., следует из прогноза агентства цифрового маркетинга E-Promo (входит в E-Promo Group). Помимо стоимости конверсии рост показывают и другие ценовые показатели performance-рекламы, оценивают в E-Promo и рекламном агентстве Proximity Media (входит в Media Direction Group). В частности, цена клика (CPC; рассчитывается как отношение бюджета кампании к общему количеству кликов по рекламе) за указанный период станет больше на 7–10%, отмечает представитель E-Promo. При этом, согласно оценке исполнительного директора Proximity Media Александры Голодниковой, CPC и цена за 1000 показов рекламного сообщения (CPM) в среднем увеличатся по итогам 2024 г. более существенно – на 25–35%.

Абсолютные цифры в данном случае приводить не совсем корректно, уточнил представитель E-Promo. Анализируемые показатели (стоимость конверсии и клика) зависят от множества факторов (кто является рекламодателем, какое у него уникальное торговое предложение и конкурентное окружение и т. д.), а значит, диапазон цифр может быть весьма широким, пояснил он: «Поэтому правильнее сфокусироваться именно на динамике в процентном соотношении, которая определяется на базе медианных значений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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