«Комбинация»: все самое главное о сериалеИстория проекта, кто в нем сыграл и где смотреть
6 сентябре 2024 г. на видеосервисе Wink стартовал сериал о первой в СССР женской поп-группе «Комбинация». Действие байопика начинается на заре перестройки, когда продюсером Александром Шишининым и композитором Виталием Окороковым было принято решение создать музыкальный коллектив, аналогу которому в Советском Союзе еще не было.
Производством проекта занимались компании «Лунапарк» и «НМГ Студия», ранее запустившие такие сериалы, как «Король и шут», «Горько», «ГДР», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также онлайн-платформа Wink.
Режиссером выступил Никита Власов. Им же в соавторстве с Егором Чикановым, с которым они вместе работали над драматическим сериалом «Лада Голд», был написан сценарий «Комбинации». Продюсерами байопика стали Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров, Игорь Гудков, Жора Крыжовников и Денис Уточкин.
«Важно отметить, что рынок в целом показывает рост от года к году – в 2023-м речь шла о совокупном доходе в 94,2 млрд руб. Также надо помнить, что Ростелеком продает подписки на сервис Wink в пакете с услугами связи: кому-то стриминг достается в нагрузку с минутами телефонной связи и безлимитным интернетом. Так или иначе, "Комбинация" – яркое напоминание для абонента, зачем он сохраняет галочку в пункте "автопродление". Полагаю, что длиться на экранах будут и восьмидесятые», – считает кинокритик Никита Смирнов, отмечая, что «Комбинация» продолжает тренд обращения к 1980-м. Студия «Лунапарк», занимавшаяся производством вместе с «НМГ», однажды уже вписала в эту эпоху вампиров из «Пищеблока». 90-е запечатлены и в прошлогоднем хите «Король и Шут» – другом проекте Дмитрия Нелидова, гендиректора «Лунапарка». 1980-е гг. отражены меньше: можно вспомнить одноименный сериал СТС, «Дело гастронома № 1» или «ГДР» на той же платформе Wink.
Сериал «Комбинация»: актеры
В «Комбинации» снялись как опытные, так и пока мало известные широкой публике актеры. В главной роли – продюсера поп-группы Александра Шишинина – Никита Кологривый, известный зрителям по кинолентам «Подольские курсанты», «По щучьему велению» и сериалам «Два холма» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его коллега по съемочной площадке в последнем, Елизавета Базыкина, в «Комбинации» сыграла роль солистки группы Татьяны Ивановой, а Анастасия Уколова, известная по фильму «Громкая связь», воплотила на экране образ другой участницы музыкального коллектива – Алены Апиной.
Павел Прилучный, известный по сериалам «Мажор» и «Желтый глаз тигра», сыграл Александра Иратова, продюсера и будущего мужа солистки «Комбинации» Алены Апиной, а Аскар Ильясов, исполнитель одной из ключевых ролей в сериале «Нулевой пациент», предстал в образе Бари Алибасова, создателя знаменитых в 80-е и 90-е поп-групп «Интеграл» и «На-На».
По словам актера Владимира Канухина, сыгравшего роль композитора группы Виталия Окорокова, это история о комбинации талантливых людей разных поколений. Виталий Окороков – трепетный и трогательный герой. Он очень тонко чувствует музыку и умеет делиться ею со зрителем. У Виталика добрая и светлая энергия, которая очень точно совпадает с советским человеком, отмечает актер.
«Никита Власов, режиссер, который заряжает не только нашу площадку, но и всю страну. Перед каждым дублем Никита говорил: "Эээээнергия". Эта команда объединяла всю работу группы "Комбинация" и преобразовалась в искусство», – заключает Владимир Канухин.
Также в проекте участвуют Даниил Воробьев, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Стася Милославская, дочь Александра Шишина Ульяна Кравец и даже сама Алена Апина, исполнившая роль преподавателя консерватории.
Как и где снимали сериал «Комбинация»
Сериал «Комбинация» снимали в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и родном для солисток и создателей группы Саратове. По данным студии «НМГ», съемки проекта заняли более полугода. В ходе работы над сериалом были задействованы консультанты из шоубизнеса. Воссоздать на площадке атмосферу 90-х и вжиться в роли актерам помогали композитор Виталий Окороков, продюсеры Александр Иратов, Бари Алибасов, солистки и другие участники группы. В байопике снялись более 5000 актеров массовых сцен, было использовано около 200 костюмов главных героинь, а также винтажные наряды и вещи реальных участников группы.
При подготовке к съемкам, создатели и исполнители ролей изучали архивные интервью, личные видеозаписи и семейные альбомы членов музыкального коллектива, частью таких материалов с командой проекта поделилась младшая дочь трагически погибшего в 1993 г. продюсера группы Александра Шишинина Виктория.
По словам Смирнова, режиссер Власов ловко комбинирует испытанные клише, скользя по истории Александра Шишинина, сотрудника ОБХСС (Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности), решившего стать продюсером. В действительности между службой в форме и пошивом костюмов с пайетками пролегала дистанция – но в драматических целях выбор Шишинину приходится делать прямо на службе.
«Изредка мимо штампа проберется что-то свежее, например, моргнет свет в советском трамвае, везущем главного героя. Однако чувствовать – эпоху, героев, музыку, наконец, – у Власова времени нет», – делится своим мнением кинокритик Никита Смирнов.
Сюжет сериала «Комбинация»
Сериал «Комбинация» рассказывает историю становления первой в Советском союзе женской поп-группы. Ее после встречи с художественным руководителем знаменитого в те годы «Интеграла» Бари Алибасовым создает сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин. Знакомство с талантливым композитором Виталием Окороковым приводит будущих основателей «Комбинации» буквально на улицу, где они находят первых вокалисток: Татьяну Иванову и Алену Апину. С помощью своих песен девушки расскажут о нелегкой женской судьбе и об эпохе миллионам советских, а впоследствии и российских зрителей.
Создатели сериала обещают динамичный и увлекательный сюжет, который будет интересен зрителям разных поколений. «Комбинация» покажет жизнь и закулисье шоу-бизнеса 80-90-х гг., а также продемонстрирует, как молодые люди того времени пытались найти свое место в жизни, реализовать мечты и добиться успеха.
Восьмидесятые помнят по-разному, говорит Никита Смирнов. Афганская война и распад СССР, «гласность» и обретение свобод – попадая на экран, 1980-е оказываются полем идеологической борьбы. Что будет витать в этом воздухе: дух свободы или предчувствие катастрофы? Как правило, в таких произведениях мы встречаем ловкую игру уступок и критики, выпадов и недомолвок. Сериал Никиты Власова и есть такая «комбинация»: здешняя милиция непредставима у Балабанова в «Грузе 200», все государственное сглажено, а персонажей, открывающих в себе дух индивидуализма, можно понять.
«Наскоро разобравшись с ценностным, "Комбинация" утверждает свой облик. Восьмидесятые здесь организованы насколько реконструкцией прежнего, настолько и маскировкой всего современного. Изображение оператора Кирилла Клепалова по указке мерцает, переливается, выпадает из фокуса. Другим способом передать дух и материю времени становится использование героем VHS-камеры – порой мы глядим на происходящее через нее. Эти усилия собирают различные отклики: кто-то узнал ДК из детства, а кто-то в предкамерную реальность не поверил», – считает Смирнов.
«Хорошее и качественное искусство не имеет срока годности. Группа "Комбинация" прошла проверку и временем и славой. Я думаю, что зритель любого поколения найдет для себя там что-то личное, ведь это история о жизни», – считает Владимир Канухин.