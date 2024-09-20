«Важно отметить, что рынок в целом показывает рост от года к году – в 2023-м речь шла о совокупном доходе в 94,2 млрд руб. Также надо помнить, что Ростелеком продает подписки на сервис Wink в пакете с услугами связи: кому-то стриминг достается в нагрузку с минутами телефонной связи и безлимитным интернетом. Так или иначе, "Комбинация" – яркое напоминание для абонента, зачем он сохраняет галочку в пункте "автопродление". Полагаю, что длиться на экранах будут и восьмидесятые», – считает кинокритик Никита Смирнов, ​​отмечая, что «Комбинация» продолжает тренд обращения к 1980-м. Студия «Лунапарк», занимавшаяся производством вместе с «НМГ», однажды уже вписала в эту эпоху вампиров из «Пищеблока». 90-е запечатлены и в прошлогоднем хите «Король и Шут» – другом проекте Дмитрия Нелидова, гендиректора «Лунапарка». 1980-е гг. отражены меньше: можно вспомнить одноименный сериал СТС, «Дело гастронома № 1» или «ГДР» на той же платформе Wink.