РБК выходит на радийный рынок

Одно из юрлиц медиахолдинга РБК – АО «РБК онлайн» – с 8 ноября стало единственным владельцем ООО «Радио Рокс», следует из данных ЕГРЮЛа. Этому ООО, согласно реестру Роскомнадзора, принадлежит радиочастота в Санкт-Петербурге – 102,0 FM. Сделку по приобретению этого актива заместитель гендиректора РБК Тимофей Щербаков назвал закономерным «вложением на понятном для холдинга медиарынке». Но ее сумму и планы по развитию актива он раскрыть отказался.