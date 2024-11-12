РБК выходит на радийный рынок

РБК выходит на радийный рынокМедиахолдинг стал владельцем частоты для вещания в Петербурге
Одно из юрлиц медиахолдинга РБК – АО «РБК онлайн» – с 8 ноября стало единственным владельцем ООО «Радио Рокс», следует из данных ЕГРЮЛа. Этому ООО, согласно реестру Роскомнадзора, принадлежит радиочастота в Санкт-Петербурге – 102,0 FM. Сделку по приобретению этого актива заместитель гендиректора РБК Тимофей Щербаков назвал закономерным «вложением на понятном для холдинга медиарынке». Но ее сумму и планы по развитию актива он раскрыть отказался.
Ранее ООО «Радио Рокс» на паритетных началах принадлежало бывшим сооснователям «Радио Шансон» Владимиру Маслову и Игорю Яркову, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакса». Маслов не ответил на запрос «Ведомостей», с Ярковым на момент публикации связаться не удалось.
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