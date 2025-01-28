Суд запретил размещать героев шоу «Наша Russia» на сайте ремонтников

Суд запретил размещать героев шоу «Наша Russia» на сайте ремонтниковЗа показ образов Равшана и Джамшута его владелец должен выплатить ТНТ 1 млн рублей
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил без изменения решение первой инстанции и запретил использовать образы строителей Равшана и Джамшута из сериала «Наша Russia» на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт» (принадлежит ALT Group). Это следует из материалов дела, размещенных в картотеке арбитража. Кроме того, суд подтвердил необходимость взыскания компенсации 1 млн руб. с группы в пользу телеканала ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг»). Сейчас образы персонажей сериала с сайта удалены.
Ранее соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» (юрлицо ТНТ) к ООО «Абсолютный лидер транспорта» (юрлицо ALT Group) вынес Арбитражный суд Карелии. Телевещателю, как установил суд, принадлежат исключительные права на сериал «Наша Russia», в том числе права на использование элементов этого проекта «при производстве, рекламе и сбыте любых произведений, товаров и услуг». Запрет на размещение образов Равшана и Джамшута обусловлен тем, что телеканал ТНТ не заключал с ALT Group договоры, которые позволили бы ей использовать указанное произведение или его составные части, указано в решении.