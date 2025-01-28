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Суд запретил размещать героев шоу «Наша Russia» на сайте ремонтников

За показ образов Равшана и Джамшута его владелец должен выплатить ТНТ 1 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Comedy Club Production / РИА Новости
Comedy Club Production / РИА Новости

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил без изменения решение первой инстанции и запретил использовать образы строителей Равшана и Джамшута из сериала «Наша Russia» на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт» (принадлежит ALT Group). Это следует из материалов дела, размещенных в картотеке арбитража. Кроме того, суд подтвердил необходимость взыскания компенсации 1 млн руб. с группы в пользу телеканала ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг»). Сейчас образы персонажей сериала с сайта удалены.

Ранее соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» (юрлицо ТНТ) к ООО «Абсолютный лидер транспорта» (юрлицо ALT Group) вынес Арбитражный суд Карелии. Телевещателю, как установил суд, принадлежат исключительные права на сериал «Наша Russia», в том числе права на использование элементов этого проекта «при производстве, рекламе и сбыте любых произведений, товаров и услуг». Запрет на размещение образов Равшана и Джамшута обусловлен тем, что телеканал ТНТ не заключал с ALT Group договоры, которые позволили бы ей использовать указанное произведение или его составные части, указано в решении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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