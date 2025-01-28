Суд запретил размещать героев шоу «Наша Russia» на сайте ремонтников

Ранее соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» (юрлицо ТНТ) к ООО «Абсолютный лидер транспорта» (юрлицо ALT Group) вынес Арбитражный суд Карелии. Телевещателю, как установил суд, принадлежат исключительные права на сериал «Наша Russia», в том числе права на использование элементов этого проекта «при производстве, рекламе и сбыте любых произведений, товаров и услуг». Запрет на размещение образов Равшана и Джамшута обусловлен тем, что телеканал ТНТ не заключал с ALT Group договоры, которые позволили бы ей использовать указанное произведение или его составные части, указано в решении.