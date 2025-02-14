Издатели назвали основные барьеры для развития книжного рынка

С 2022 г. статус иноагента был присвоен таким писателям, как Григорий Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин (считается в России иноагентом) ), Дмитрий Быков (считается в России иноагентом) , Дмитрий Глуховский (считается в России иноагентом) , Людмила Улицкая (считается в России иноагентом) и др. Чхартишвили в декабре 2023 г. также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ноябре 2022 г. был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , педофилии и смены пола, а в ноябре 2023 г. Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. В июле 2024 г. был принят закон о запрете пропаганды наркотиков в произведениях литературы и искусства, а в ноябре 2024 г. – закон о запрете пропаганды чайлдфри – добровольного отказа от рождения детей. Всего книжную индустрию сейчас регулирует 34 документа (законы, подзаконные акты, стандарты), около десяти из которых устанавливают запреты, ограничения, маркировку литературы, отметил Капьев.