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Издатели назвали основные барьеры для развития книжного рынка

В 2025 году продажи бумажных книг в экземплярах снизятся на 3%, прогнозируют в «Эксмо-АСТ»
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2024 г. продажи бумажных книг в России в деньгах увеличились на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., сообщил 14 февраля на презентации итогов года книжного рынка гендиректор издательства «Эксмо» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. Темпы роста замедлились, следует из его данных: для сравнения в 2023 г. рынок бумажных книг увеличился к 2022 г. на 11% до 92 млрд руб., а в 2022 г. – на 8% к 2021 г. до 83 млрд руб.

В экземплярах продажи бумажных книг в 2024 г., по данным Капьева, показали рост на 1% до 233 млн экземпляров. Сам факт роста – уже позитивная тенденция, поскольку «далеко не во всех странах мира такая ситуация», оценил он. В то же время продажи бумажных книг не вернулись к показателям 2021 г., когда они достигли 234 млн экземпляров. В 2022 г. рынок в экземплярах упал на 4% до 225 млн штук, а в 2023 г. увеличился на 3% до 231 млн.

В 2025 г. продажи в экземплярах до уровня 2021 г., вероятно, тоже не восстановятся: согласно текущей оценке «Эксмо-АСТ», которую привел Капьев, они могут снова сократиться – на 3% к 2024 г. до 226 млн штук. В то же время в деньгах рынок опять начнет набирать темпы роста и увеличится на 9% до 107 млрд руб., прогнозирует он.

Как развивается сегмент цифровых книг

Продажи цифровых книг в 2024 г. продолжили расти динамичнее, чем продажи бумажных: они увеличились на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб., рассказал 14 февраля на презентации итогов года гендиректор группы компаний «Литрес» (лидер рынка цифровых книг; его доля на нем в 2024 г. , согласно данным ГК, составила 50%) Сергей Анурьев. В числе ключевых драйверов рынка цифровых книг Анурьев назвал сегменты самиздата (рост на 36% к 2023 г. до 7,2 млрд руб.) и аудиокниг (рост на 40% до 6,6 млрд руб.). А также – увеличение доходов  от подписки (на 72% к 2023 г. до 7,9 млрд руб.) после выхода на рынок крупных экосистемных книжных сервисов «Яндекс книги» и «Строки» (МТС).


При этом в числе барьеров роста рынка Капьев назвал возможное падение спроса на бумажные книги на фоне роста цен. Серьезный скачок отпускных цен на книги – на 15–20% – произошел в 2022 г. в результате существенного удорожания себестоимости их производства, рассказывал ранее «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В 2023 г. издательства увеличили цены еще на 5-10%, писали ранее «Ведомости». А в 2024 г. – на 10-12%, следует из данных опроса издательств журнала «Университетская книга».

Еще одна ключевая сложность для развития рынка – падение канала книжной розницы, продолжил Капьев. Так, в 2024 г. и у федеральной книжной сети «Читай-город – Буквоед» (в офлайне), и в других специализированных магазинах продажи бумажных книг в деньгах сократились на 1% – до 11,7 млрд руб. и 25,3 млрд руб. соответственно. В 2023 г. их продажи на онлайн-площадках (маркетплейсы, собственные сайты издательств и книжных магазинов) впервые обошли профильные магазины и составили более половины в общем объеме книжной дистрибуции, следует из отчета Минцифры по книжному рынку за указанный период.

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книжных магазинов было закрыто в России с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г., следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР)

«Очень надеемся, что книжная розница успешно пройдет период трансформации и вернется к росту. Для индустрии роль этого канала продаж бесценна, поскольку очень часто с новинками люди знакомятся именно в книжных магазинах», – сказал Капьев.

Кроме того, на продажи бумажных книг влияет выпадение ассортимента из-за вступления в силу новых законов, добавил Капьев: «К сожалению, какие-то книги придется не допечатывать, довольно приличный объем литературы, вероятно, придется изымать, потому что риски очень высокие».

С 2022 г. статус иноагента был присвоен таким писателям, как Григорий Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин (считается в России иноагентом)), Дмитрий Быков (считается в России иноагентом), Дмитрий Глуховский (считается в России иноагентом), Людмила Улицкая (считается в России иноагентом) и др. Чхартишвили в декабре 2023 г. также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ноябре 2022 г. был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), педофилии и смены пола, а в ноябре 2023 г. Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. В июле 2024 г. был принят закон о запрете пропаганды наркотиков в произведениях литературы и искусства, а в ноябре 2024 г. – закон о запрете пропаганды чайлдфри – добровольного отказа от рождения детей. Всего книжную индустрию сейчас регулирует 34 документа (законы, подзаконные акты, стандарты), около десяти из которых устанавливают запреты, ограничения, маркировку литературы, отметил Капьев.

Затрудняет рост книжного рынка и пиратство, резюмировал Капьев. Так, оборот контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе – августе 2023 г. составил около 1 млрд руб., писали ранее «Ведомости». Более актуальная оценка пока не была обнародована.

«По этому вопросу мы начали взаимодействовать с маркетплейсами, они идут нам навстречу. Но пока проблема решена не полностью, на этих площадках все еще можно найти «пиратские» бумажные книги из стран СНГ», – резюмировал Капьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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