Издатели назвали основные барьеры для развития книжного рынка

Издатели назвали основные барьеры для развития книжного рынкаВ 2025 году продажи бумажных книг в экземплярах снизятся на 3%, прогнозируют в «Эксмо-АСТ»
В 2024 г. продажи бумажных книг в России в деньгах увеличились на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., сообщил 14 февраля на презентации итогов года книжного рынка гендиректор издательства «Эксмо» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. Темпы роста замедлились, следует из его данных: для сравнения в 2023 г. рынок бумажных книг увеличился к 2022 г. на 11% до 92 млрд руб., а в 2022 г. – на 8% к 2021 г. до 83 млрд руб.
В экземплярах продажи бумажных книг в 2024 г., по данным Капьева, показали рост на 1% до 233 млн экземпляров. Сам факт роста – уже позитивная тенденция, поскольку «далеко не во всех странах мира такая ситуация», оценил он. В то же время продажи бумажных книг не вернулись к показателям 2021 г., когда они достигли 234 млн экземпляров. В 2022 г. рынок в экземплярах упал на 4% до 225 млн штук, а в 2023 г. увеличился на 3% до 231 млн.
В 2025 г. продажи в экземплярах до уровня 2021 г., вероятно, тоже не восстановятся: согласно текущей оценке «Эксмо-АСТ», которую привел Капьев, они могут снова сократиться – на 3% к 2024 г. до 226 млн штук. В то же время в деньгах рынок опять начнет набирать темпы роста и увеличится на 9% до 107 млрд руб., прогнозирует он.
Как развивается сегмент цифровых книг
Продажи цифровых книг в 2024 г. продолжили расти динамичнее, чем продажи бумажных: они увеличились на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб., рассказал 14 февраля на презентации итогов года гендиректор группы компаний «Литрес» (лидер рынка цифровых книг; его доля на нем в 2024 г. , согласно данным ГК, составила 50%) Сергей Анурьев. В числе ключевых драйверов рынка цифровых книг Анурьев назвал сегменты самиздата (рост на 36% к 2023 г. до 7,2 млрд руб.) и аудиокниг (рост на 40% до 6,6 млрд руб.). А также – увеличение доходов от подписки (на 72% к 2023 г. до 7,9 млрд руб.) после выхода на рынок крупных экосистемных книжных сервисов «Яндекс книги» и «Строки» (МТС).
При этом в числе барьеров роста рынка Капьев назвал возможное падение спроса на бумажные книги на фоне роста цен. Серьезный скачок отпускных цен на книги – на 15–20% – произошел в 2022 г. в результате существенного удорожания себестоимости их производства, рассказывал ранее «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В 2023 г. издательства увеличили цены еще на 5-10%, писали ранее «Ведомости». А в 2024 г. – на 10-12%, следует из данных опроса издательств журнала «Университетская книга».
Еще одна ключевая сложность для развития рынка – падение канала книжной розницы, продолжил Капьев. Так, в 2024 г. и у федеральной книжной сети «Читай-город – Буквоед» (в офлайне), и в других специализированных магазинах продажи бумажных книг в деньгах сократились на 1% – до 11,7 млрд руб. и 25,3 млрд руб. соответственно. В 2023 г. их продажи на онлайн-площадках (маркетплейсы, собственные сайты издательств и книжных магазинов) впервые обошли профильные магазины и составили более половины в общем объеме книжной дистрибуции, следует из отчета Минцифры по книжному рынку за указанный период.
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книжных магазинов было закрыто в России с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г., следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР)
«Очень надеемся, что книжная розница успешно пройдет период трансформации и вернется к росту. Для индустрии роль этого канала продаж бесценна, поскольку очень часто с новинками люди знакомятся именно в книжных магазинах», – сказал Капьев.
Кроме того, на продажи бумажных книг влияет выпадение ассортимента из-за вступления в силу новых законов, добавил Капьев: «К сожалению, какие-то книги придется не допечатывать, довольно приличный объем литературы, вероятно, придется изымать, потому что риски очень высокие».
С 2022 г. статус иноагента был присвоен таким писателям, как Григорий Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин
Затрудняет рост книжного рынка и пиратство, резюмировал Капьев. Так, оборот контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе – августе 2023 г. составил около 1 млрд руб., писали ранее «Ведомости». Более актуальная оценка пока не была обнародована.
«По этому вопросу мы начали взаимодействовать с маркетплейсами, они идут нам навстречу. Но пока проблема решена не полностью, на этих площадках все еще можно найти «пиратские» бумажные книги из стран СНГ», – резюмировал Капьев.