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Глава ИРИ дал оценку роста стоимости кинопроизводства

И спрогнозировал сокращение количества оригинальных проектов платформ на 5-7% в год
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Антон Новодережкин / ТАСС
Антон Новодережкин / ТАСС

Стоимость кинопроизводства за последние два-три года в среднем выросла на 30–40%, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Абсолютные показатели он не привел.

В числе наиболее подорожавших услуг – написание сценариев, также отметил Гореславский. Если пару лет назад качественный сценарий можно было приобрести за 3–5 млн руб., то сейчас популярные авторы, по его словам, принимают предложения на сумму от 7–10 млн руб. Рост стоимости связан с тем, что в последние годы «спрос на услуги сценаристов увеличивается», при этом «людей, которые могут сделать свою работу качественно, не так много», резюмирует глава ИРИ.

В то же время Гореславский не согласился с мнением о том, что поддержка ИРИ существенно разгоняет производственную инфляцию. По его словам, российский рынок видеосервисов показывает в последние годы заметный рост затрат на производство и без учета бюджетов, распределяемых организацией.

На фоне перепроизводства, как говорит Гореславский, ИРИ ставит перед собой задачу и призывает производителей делать акцент не на количестве проектов, а на «их качестве и широте аудиторного охвата». Рынку, как считает глава ИРИ, не нужно больше проектов, поэтому количество выпускаемых индустрией оригинальных фильмов и сериалов в ближайшее время, по его оценке, начнет сокращаться на 5–7% в год.

«Лучше выпустить 20 проектов, каждый из которых соберет хотя бы половину аудитории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink, Start, НТВ), чем 50, но таких, которые будут тихо лежать на полочках видеоплатформ. Кроме того, масштабный проект, как правило, имеет потенциал для развития франшизы, что отвечает тенденции на экосистемные, мультиформатные контентные продукты», – заявил Гореславский, отметив, что ИРИ сейчас рассматривает возможность запуска конкурса для поддержки франшиз.

Сейчас рынок киносериального производства стабилизируется, фиксирует главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. На заре стримингового бума в России продакшенам в какой-то момент показалось, что ТВ и платформы – две разные среды и что для каждой из них нужен свой контент, поясняет он: «Но сейчас уже и на ТВ, и в онлайн-кинотеатрах все чаще появляются одни и те же проекты, отличаться они могут только подходами к их дистрибуции».

Ставка ИРИ на франшизы закономерна, поскольку они имеют понятное планирование бюджетов и предполагают стабильный заработок, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Вероятно, ориентация на такие проекты действительно может помочь хотя бы частично «обуздать» рост стоимости производства, предполагает он: «Другой вопрос – найдется ли на российском рынке достаточное количество брендов с потенциалом развития в сильные франшизы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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