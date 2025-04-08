Глава ИРИ дал оценку роста стоимости кинопроизводства

Сейчас рынок киносериального производства стабилизируется, фиксирует главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. На заре стримингового бума в России продакшенам в какой-то момент показалось, что ТВ и платформы – две разные среды и что для каждой из них нужен свой контент, поясняет он: «Но сейчас уже и на ТВ, и в онлайн-кинотеатрах все чаще появляются одни и те же проекты, отличаться они могут только подходами к их дистрибуции».