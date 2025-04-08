Глава ИРИ назвал «стоп»-темы для финансирования проектов

Глава ИРИ назвал «стоп»-темы для финансирования проектовЭто сериалы про маньяков и стрельбу в школе
Институт развития интернета (ИРИ) не рассматривает вариант поддержки сериалов про маньяков. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Такие проекты он отнес к категории контента, «спекулирующего на интересе зрителя к «запрещенке», психологическим изъянам и извращениям».
Логика некоторых кинопроизводителей в стиле «давайте семь серий будем показывать преступления маньяка, а в восьмой его повесят» ущербна, считает Гореславский: «Исключительно мое мнение, но любое кино про Гитлера может вызвать у части аудитории желание смаковать то, как он в красивом мундире ходит перед строем и грозным голосом отдает приказы».
Кроме того, ИРИ вряд ли поддержит проекты про стрельбу в школе – «исключительно с целью не допустить популяризации этого ужасного явления и героизации стрелка», добавил Гореславский. Глава ИРИ отметил, что выступает против того, чтобы «множить зло» и выпускать проекты под предлогом «давайте покажем, но с оговорками».
«Да, 998 зрителей из 1000, вероятно, считают посыл авторов проекта правильно, но всегда будут два человека, которые сочтут преступников образцом для подражания. Или просто воспримут проект как сигнал к действию», – уверен Гореславский.
Позиция главы ИРИ справедлива, поскольку контент в интернете действительно может быть одним из триггеров для потенциального маньяка или стрелка, говорит вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и главный редактор сайта о психотерапии и психологии «Эра» Анна Данилова. У многих стрелков прослеживаются в поведении подражательные тенденции, знает она. При этом контент может быть лишь одним из факторов трагедии, отмечает Данилова: «Страшный механизм запускается только в том случае, если у человека есть внутренняя предрасположенность к высокому уровню агрессии и жестокости, особое мировоззрение, позволяющее переступить черту ценности жизни, или психиатрический статус».
Люди, которые склонные к агрессии, преступлениям, будут всегда, и в отсутствие сериалов про маньяков или стрельбу в школе триггером для них могут выступить ситуации из реальности, а значит, устранить эти риски полностью невозможно, считает социальный психолог Алексей Рощин: «Искусство в целом вызывает разные эмоции у разных людей, и это относится не только к сериалам о маньяках или стрелках, но и к самым безобидным проектам».
Обсуждение темы стрельбы в школе в публичном пространстве, наоборот, крайне важно, и в случае грамотной ее репрезентации проекты на такую тему могут помочь разрешить конфликтные ситуации и обезопасить учащихся, продолжает Рощин. При этом показ отрицательных героев необходим, уверен он: «Если не заходить на территорию зла, то довольно сложно формировать и усиливать интерес к добру».