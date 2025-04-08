Глава ИРИ назвал «стоп»-темы для финансирования проектов

Позиция главы ИРИ справедлива, поскольку контент в интернете действительно может быть одним из триггеров для потенциального маньяка или стрелка, говорит вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и главный редактор сайта о психотерапии и психологии «Эра» Анна Данилова. У многих стрелков прослеживаются в поведении подражательные тенденции, знает она. При этом контент может быть лишь одним из факторов трагедии, отмечает Данилова: «Страшный механизм запускается только в том случае, если у человека есть внутренняя предрасположенность к высокому уровню агрессии и жестокости, особое мировоззрение, позволяющее переступить черту ценности жизни, или психиатрический статус».