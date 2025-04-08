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Глава ИРИ назвал «стоп»-темы для финансирования проектов

Это сериалы про маньяков и стрельбу в школе
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Институт развития интернета (ИРИ) не рассматривает вариант поддержки сериалов про маньяков. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Такие проекты он отнес к категории контента, «спекулирующего на интересе зрителя к «запрещенке», психологическим изъянам и извращениям».

Логика некоторых кинопроизводителей в стиле «давайте семь серий будем показывать преступления маньяка, а в восьмой его повесят» ущербна, считает Гореславский: «Исключительно мое мнение, но любое кино про Гитлера может вызвать у части аудитории желание смаковать то, как он в красивом мундире ходит перед строем и грозным голосом отдает приказы».

Кроме того, ИРИ вряд ли поддержит проекты про стрельбу в школе – «исключительно с целью не допустить популяризации этого ужасного явления и героизации стрелка», добавил Гореславский. Глава ИРИ отметил, что выступает против того, чтобы «множить зло» и выпускать проекты под предлогом «давайте покажем, но с оговорками».

«Да, 998 зрителей из 1000, вероятно, считают посыл авторов проекта правильно, но всегда будут два человека, которые сочтут преступников образцом для подражания. Или просто воспримут проект как сигнал к действию», – уверен Гореславский.

Позиция главы ИРИ справедлива, поскольку контент в интернете действительно может быть одним из триггеров для потенциального маньяка или стрелка, говорит вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и главный редактор сайта о психотерапии и психологии «Эра» Анна Данилова. У многих стрелков прослеживаются в поведении подражательные тенденции, знает она. При этом контент может быть лишь одним из факторов трагедии, отмечает Данилова: «Страшный механизм запускается только в том случае, если у человека есть внутренняя предрасположенность к высокому уровню агрессии и жестокости, особое мировоззрение, позволяющее переступить черту ценности жизни, или психиатрический статус». 

Люди, которые склонные к агрессии, преступлениям, будут всегда, и в отсутствие сериалов про маньяков или стрельбу в школе триггером для них могут выступить ситуации из реальности, а значит, устранить эти риски полностью невозможно, считает социальный психолог Алексей Рощин: «Искусство в целом вызывает разные эмоции у разных людей, и это относится не только к сериалам о маньяках или стрелках, но и к самым безобидным проектам». 

Обсуждение темы стрельбы в школе в публичном пространстве, наоборот, крайне важно, и в случае грамотной ее репрезентации проекты на такую тему могут помочь разрешить конфликтные ситуации и обезопасить учащихся, продолжает Рощин. При этом показ отрицательных героев необходим, уверен он: «Если не заходить на территорию зла, то довольно сложно формировать и усиливать интерес к добру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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