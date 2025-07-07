Okko и Дусмухаметов снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»Успех будет зависеть от маркетинга и попадания в ожидания фан-базы оригинала, считают эксперты
Видеосервис Okko совместно с Original Production и Norm Production (генпродюсер – Вячеслав Дусмухаметов) начали съемки ремейка турецкого сериала «Черная любовь», рассказали «Ведомостям» в компаниях. Права на адаптацию были приобретены Okko у эксклюзивного дистрибутора оригинального сериала, уточнил представитель онлайн-кинотеатра, но стоимость сделки не раскрыл.
Турецкий сериал «Черная любовь» в жанре мелодрамы выходил с 2015 по 2017 гг., он состоит из одного сезона и насчитывает 244 серии. Его производитель – турецкий продакшн Ay Yapim, а режиссер – Хилаль Сарал. В центре сюжета сериала – драматичная история любви сына обычного парикмахера Кемаля и дочери богатого бизнесмена Нихан. В оригинале роль Кемаля играет известный турецкий актер Бурак Озчивит. В 2017 г. «Черная любовь» получила международную телевизионную премию Emmy в номинации «Лучшая теленовелла».
Режиссером-постановщиком российского ремейка «Черной любви» выступит Сахат Дурсунов (телесериалы – «Сельский детектив», «Я иду тебя искать»), а шоураннером – Дарья Шелякина (сериал «Точка ноль», «Иви»; «Что-то положительное», Okko). Генеральный продюсер проекта – Вячеслав Дусмухаметов («Калимба», «Юг», «Про это самое» и др.). А главные роли в сериале исполнят Федор Гамалея («Финист. Первый богатырь», «Министерство всего хорошего») и дебютантка Виктория Серикова. Авторы российской адаптации сериала «подошли к оригинальному материалу с уважением, сохранив плотную драматургию и усилив ее современным звучанием», отметил представитель Norm Production. Ремейк «Черной любви» – оригинальный эксклюзивный проект Okko, добавил представитель онлайн-кинотеатра: «При этом потенциально мы рассматриваем возможность его показа и на телевидении».
В онлайн-кинотеатре Okko уже представлены такие оригинальные турецкие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Черная любовь», «Ветреный» и др. Кроме того, в прошлом году эта платформа совместно с телеканалом ТНТ и видеосервисом Premier выпустили ремейк «Постучись в мою дверь в Москве». Проект был продлен на второй сезон, его съемки уже завершены. Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», по собственным данным Okko, оказался в десятке самых популярных проектов на этом видеосервисе в 2024 г. и попал в число лидеров по привлечению новых подписчиков (абсолютные цифры не раскрываются).
Расширение линейки оригинальных турецких сериалов и их адаптаций, с одной стороны, позволяет расширить предложение видеосервиса и привлечь новых подписчиков, говорит представитель Okko. А, с другой стороны, это дает возможность удержать текущих пользователей онлайн-кинотеатра и увеличить время, которое они проводят на платформе, отмечает он: «У ценителей турецких проектов крайне высокая вовлеченность».
Оригинальную «Черную любовь» можно назвать «вечнозеленым» проектом в нашей стране: в 2023-2024 гг. он попадал в топ-10 фильмов и сериалов по смотрению на тех российских видеосервисах, где был доступен, знает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
Но насколько российской аудитории будет интересен именно ремейк этого сериала, предсказать пока сложно, продолжает он: «Все-таки часть очарования турецкого контента кроется в его инаковости. В нем обычно показывается как будто немного сказочная жизнь, в чем-то похожая на наши реалии, в чем-то нет».
Интерес российской аудитории к адаптации «Черной любви» может привлечь и сюжет о любви людей из разных социальных классов, который популярен в России, и фактурный главный герой, считает главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. «Но финальный успех проекта будет зависеть от подхода к маркетингу, а также того, насколько создатели ремейка смогут попасть в фан-базу оригинального проекта», – резюмирует он.