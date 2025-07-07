Okko и Дусмухаметов снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»

В онлайн-кинотеатре Okko уже представлены такие оригинальные турецкие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Черная любовь», «Ветреный» и др. Кроме того, в прошлом году эта платформа совместно с телеканалом ТНТ и видеосервисом Premier выпустили ремейк «Постучись в мою дверь в Москве». Проект был продлен на второй сезон, его съемки уже завершены. Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», по собственным данным Okko, оказался в десятке самых популярных проектов на этом видеосервисе в 2024 г. и попал в число лидеров по привлечению новых подписчиков (абсолютные цифры не раскрываются).