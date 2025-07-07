Skyeng стала совладельцем учредителя частного вуза и колледжа

Группа компаний (ГК) Skyeng стала владельцем 11% ООО «Образование будущего», которое является учредителем частного вуза «Международная академия бизнеса и управления» (МАБиУ) и колледжа «Международный институт бизнеса и управления» (МИБиУ), по данным ЕГРЮЛа. Еще 88% в этом юрлице сейчас принадлежит ООО «Богоявленское», единственным владельцем которого является руководитель МАБиУ и МИБиУ Екатерина Добренькова. У нее же оставшийся 1% в ООО «Образование будущего». Представитель Skyeng и Добренькова заявили «Ведомостям», что заключили партнерство, но его детали не раскрыли. Также стороны отказались сообщать детали сделки и была ли она денежной. При этом, как отметили в Skyeng, МАБиУ и МИБиУ уже вошли в структуру ГК. И в скором времени Skyeng нарастит свою долю в ООО «Образование будущего», утверждает источник, близкий к одной из сторон сделки.