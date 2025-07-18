Режиссер «Движения вверх» снимет фильм о паруснике «Крузенштерн»

10 июля в прокате стартовал новый фильм Антона Мегердичева – романтическая комедия «Плагиатор». По сюжету музыкант-неудачник Егор (Роман Евдокимов) работает в караоке-баре и помогает гостям вытягивать трудные ноты известных хитов. Однажды сама судьба подкидывает ему отличную возможность заработать – парень случайно открывает портал в 1991 г., когда еще никто не плакал над техно, а слова «только» и «рюмка водки на столе» еще не сцепились прочно в одну строчку. Вся история российского шоу-бизнеса теперь в руках Егора, хотя хочет он лишь одного: быть счастливым в своем времени со своей девушкой (Стася Милославская).