Режиссер «Движения вверх» снимет фильм о паруснике «Крузенштерн»В основу будущей картины лягут реальные события, произошедшие во время регаты 2000 года
Следующим фильмом Антона Мегердичева может стать картина о победе парусника «Крузенштерн» в регате 2000 г., рассказал сам режиссер в интервью «Ведомостям». По его словам, сейчас пишется сценарий, в числе продюсеров – компания «Вертикаль». Состав творческой группы и дату премьеры релиза постановщик не уточнил.
«Это реальная история, в которую трудно поверить. Регата длится четыре месяца, ребята уже были практически первые, как получили сигнал SOS – на другом корабле неподалеку девушка упала с мачты, у нее многочисленные переломы и нужна эвакуация. «Крузенштерн» вышел из регаты, спас девушку, с опозданием на двое суток вернулся в гонку и все равно выиграл», – рассказал Мегердичев.
Впервые компания «Вертикаль» заявила о проекте (рабочее название – «Крузенштерн». Регата тысячелетия») летом 2023 г. – фильм получил поддержку Фонда кино по итогам питчинга компаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства. Режиссером тогда был назван Александр Богуславский («Выжить после»). В конце 2024 г. «Вертикаль» вновь подавалась в Фонд кино, но в этот раз заявка не была поддержана. Антон Мегердичев был заявлен художественным руководителем кинокартины, а в дрим-касте значились Рузиль Минекаев, Евгений Миронов, Сергей Гилев, Алена Долголенко и Антон Васильев.
Антон Мегердичев – один из самых кассовых российских режиссеров. Совокупные сборы его фильмов – около 6 млрд руб. Половину из них принесла спортивная драма «Движение вверх», которая вышла в декабре 2017 г. и два года удерживала титул самого кассового отечественного фильма в новейшей истории. Среди других успешных релизов постановщика «Елки 3», «Бой с тенью 2», «Темный мир», «Метро», «Сердце пармы».
10 июля в прокате стартовал новый фильм Антона Мегердичева – романтическая комедия «Плагиатор». По сюжету музыкант-неудачник Егор (Роман Евдокимов) работает в караоке-баре и помогает гостям вытягивать трудные ноты известных хитов. Однажды сама судьба подкидывает ему отличную возможность заработать – парень случайно открывает портал в 1991 г., когда еще никто не плакал над техно, а слова «только» и «рюмка водки на столе» еще не сцепились прочно в одну строчку. Вся история российского шоу-бизнеса теперь в руках Егора, хотя хочет он лишь одного: быть счастливым в своем времени со своей девушкой (Стася Милославская).