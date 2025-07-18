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Антон Мегердичев: «Хотите что-то изменить – так меняйте сейчас»

Режиссер «Движения вверх» и «Плагиатора» о Викторе Цое, Скорсезе и о том, почему не стоит жалеть о прошлом
Николай Корнацкий
Режиссер Антон Мегердичев
Режиссер Антон Мегердичев / Алексей Орлов / Ведомости

В прокате идет «Плагиатор» – романтическая комедия, напоминающая завязкой и «Назад в будущее», и Yesterday, и «Окно в Париж». По сюжету музыкант-неудачник Егор (Роман Евдокимов) работает в караоке-баре и помогает гостям вытягивать трудные ноты известных хитов. Однажды сама судьба подкидывает ему отличную возможность заработать – парень случайно открывает портал в 1991 г., когда еще никто не плакал над техно, а слова «только» и «рюмка водки на столе» еще не сцепились прочно в одну строчку. Вся история российского шоу-бизнеса теперь в руках Егора, хотя хочет он лишь одного – быть счастливым в своем времени со своей девушкой (Стася Милославская).

Удивительно, но этот легкий летний фильм (совместное производство «Марс медиа» и Arna Media) снял признанный постановщик больших и зрелищных эпиков Антон Мегердичев – режиссер «Метро», «Движения вверх» и «Сердца пармы». В интервью «Ведомостям» Мегердичев рассказывает, почему решил отдохнуть от жанра экшн, как сам мечтал стать звездой рок-н-ролла, но размагнитил все свои записи, а также рассуждает, как кино может зомбировать зрителя.

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