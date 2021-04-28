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«Хорошо, что Disney не просила вводить в сюжет русской сказки трансгендеров»

Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян о сотрудничестве с Disney, успехе «Холопа» и съемках фильма на космической станции
Мария Истомина
Генпродюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян /Максим Стулов / Ведомости

Бывшие кэвээнщики Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо, основав в 2007 г. продюсерскую студию Yellow, Black and White (YBW), довольно быстро закрепили за собой звание производителей телевизионных хитов. Среди проектов YBW популярные у россиян сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», выходившие на СТС. Но этого им показалось мало.

В последние годы люди смотрят сериалы и фильмы и в кинотеатре, и на ТВ и онлайн, говорит Илоян, ставший, как и его партнеры, генпродюсером YBW. Так что в середине 2010-х студия занялась кинопроизводством, и сейчас на ее счету самый кассовый российский фильм за всю историю отечественного кинопроката – комедия «Холоп». А в 2017 г. партнеры запустили онлайн-кинотеатр Start, и уже в 2020 г. он с долей 6% занял шестую позицию на рынке (данные «ТМТ консалтинга»). Вышли успешные оригинальные сериалы, в том числе «Лучше, чем люди», права на который купил стриминговый гигант Netflix. В конце года совладельцем Start стал «Мегафон». До этого миноритарием Start был холдинг «Газпром-медиа», с которым с октября 2018 г. генпродюсеров YBW связывали эксклюзивные контракты на производство контента. «Теперь никакого эксклюзива», – говорит Илоян. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, с какими телехолдингами и медиакомпаниями теперь ведут переговоры генпродюсеры YBW, над какими проектами работает студия и для чего Start нужен стратегический инвестор.

Феноменальный Каха

– С какими показателями завершили 2020 г. YBW и Start и как в целом оцениваете итоги этого пандемийного года?

– Абсолютных цифр назвать не могу, но прошлый год мы во всех бизнесах закончили в плюсе. И это несмотря на внешние неблагоприятные факторы – закрытые кинотеатры из-за распространения коронавируса, сокращение рекламной выручки телеканалов и, как следствие, их производственных расходов. Это произошло главным образом благодаря выбранной нами еще пять лет назад стратегии по производству контента сразу для всех сред.

Эдуард Илоян

Генпродюсер студии Yellow, Black and White
Родился в 1983 г. в Ереване. Окончил экономический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН). Кандидат экономических наук
2007
исполнительный продюсер «СТС медиа» (по 2012 г.). С партнерами по КВН (сборная РУДН) основал продюсерскую компанию Yellow, Black and White, в которой по настоящее время является генеральным продюсером и председателем совета директоров
2009
дебютировал как продюсер, выпустив на канале СТС комедийное шоу «Даешь молодежь!», в 2010 г. принят в Академию российского телевидения, в 2011 г. получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший продюсер» (шоу «Одна за всех»)
2017
с другими генпродюсерами YBW основал видеосервис Start
2018
генпродюсер телеканала «Супер» холдинга «Газпром-медиа» (по октябрь 2020 г.)

Yellow, Black and White с 2017 г. занимается исключительно производством фильмов и последующей дистрибуцией прав. В том же году мы с моими партнерами по YBW основали видеосервис Start.

2020 год был успешным для YBW, все вышедшие фильмы, «Холоп», «Отель «Белград» и «Непосредственно Каха», окупились и заработали уже с проката. Выручка от кинопроизводства в прошлом году увеличилась более чем в 2 раза.

На примере работы Start мы видели, как сильно менялись паттерны потребления во время пандемии. Люди сидели дома, и галопирующими темпами росло платное смотрение контента в онлайн, в первую очередь – подписки на видеосервисы. По итогам 2020 г. Start продемонстрировал самые высокие темпы роста на рынке (выручка видеосервиса увеличилась на 172%, весь рынок – на 66%, по данным «ТМТ консалтинга». – «Ведомости»).

По условиям контракта с «Газпром-медиа» данные по выручке телевизионного направления мы не раскрываем.

Люди, конечно, уже не выбирают между одним и другим, скорее – одно плюс другое: сегодня посмотрю фильм или сериал онлайн, завтра схожу в кинотеатр, а послезавтра посмотрю что-то в эфире. Это три разных способа потребления контента, которые друг друга не исключают, а идут параллельно. Мы это видим по аудитории проектов, которые у нас выходят в эфире и на Start. Конечно же аудитория 45+ еще долго будет смотреть телевизор. Во-первых, в России очень много телеканалов и огромное предложение по контенту. Больше, пожалуй, только в Китае. Во-вторых – и это ключевой фактор – они бесплатные. Кинопоказ как вид досуга тоже останется. Как коллективное, компанейское времяпрепровождение, в котором все мы иногда испытываем потребность. Онлайн-смотрение – это в первую очередь молодая и активная аудитория больших городов, которая продолжит стремительно расти в ближайшие годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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