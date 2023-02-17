Якутское кино в топе

О «якутском киночуде» заговорили еще в начале прошлого десятилетия. Но Якутия продолжает удивлять и сегодня. Последние годы в местном прокате лидирует кино местного производства, часто опережая по сборам и Голливуд, и российские хиты. Якутские фильмы собрали полную коллекцию Гран-при крупнейших российских фестивалей и успешно представляют страну на международных киносмотрах. А в этом году название республики впервые звучит в связи с «Оскаром». Среди номинантов премии – короткометражный док «Выход», снятый режиссерами Максимом и Евгенией Арбугаевыми, братом и сестрой родом из поселка Тикси Булунского улуса Республики Саха.