Иван Самохвалов: «Нам всем нужно перестать заглядывать зрителю в рот»

Продюсерская компания «Среда» прочно закрепила за собой статус создателя больших остросоциальных драм. На ее счету такие популярные телевизионные проекты 2010-х, как «Метод», «Мажор», «Обратная сторона Луны», «Триггер». В последние годы, после начала стримингового бума, на российских видеосервисах вышли сериалы этой продюсерской компании «Хрустальный», «Нулевой пациент», «Химера», «Лада Голд», ставшие зрительскими хитами. Этой осенью у «Среды» уже состоялись две премьеры на видеосервисе Okko – «Трасса» и «Лихие». А в сентябре еще один ее сериал – «Аутсорс» – получил главный приз фестиваля «Новый сезон» в Сочи. Все три проекта стали событиями.