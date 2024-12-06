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Иван Самохвалов: «Нам всем нужно перестать заглядывать зрителю в рот»

Совладелец «Среды» о том, почему фокус-группы перед запуском проекта не работают на результат
Мария Истомина
Генпродюсер и совладелец продюсерской компании «Среды» Иван Самохвалов
Генпродюсер и совладелец продюсерской компании «Среды» Иван Самохвалов / Максим Стулов / Ведомости

Продюсерская компания «Среда» прочно закрепила за собой статус создателя больших остросоциальных драм. На ее счету такие популярные телевизионные проекты 2010-х, как «Метод», «Мажор», «Обратная сторона Луны», «Триггер». В последние годы, после начала стримингового бума, на российских видеосервисах вышли сериалы этой продюсерской компании «Хрустальный», «Нулевой пациент», «Химера», «Лада Голд», ставшие зрительскими хитами. Этой осенью у «Среды» уже состоялись две премьеры на видеосервисе Okko – «Трасса» и «Лихие». А в сентябре еще один ее сериал – «Аутсорс» – получил главный приз фестиваля «Новый сезон» в Сочи. Все три проекта стали событиями.

В интервью «Ведомостям» генпродюсер и совладелец «Среды» Иван Самохвалов рассказал о том, какие ценности необходимо сейчас прививать детям, почему проекты, от которых отказываются многие платформы, в итоге выстреливают, а также назвал главные составляющие потенциального хита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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