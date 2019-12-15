«Коммерсантъ»: Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch через Мосгорсуд

Это уже второе «антиамериканское» дело со стороны Rambler. 12 декабря холдинг объявил, что владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, разработанный его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. По обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group и связанной с Александром Мамутом, возбуждено уголовное дело, в компании Nginx прошли обыски. В марте 2019 г. Nginx купила за $670 млн американская F5 Networks.