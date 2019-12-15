«Коммерсантъ»: Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch через Мосгорсуд
Мосгорсуд 20 декабря рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive. Rambler Group требует пресечь «пиратские трансляции» матчей Английской премьер-лиги стриминговым сервисом Twitch и взыскать с него 180 млрд рублей (около $2,9 млрд), пишет «Коммерсантъ». Исковые требования включают блокировку Twitch в России.
Rambler Group насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, которыми владеет в России. Как сообщила «Коммерсантъ» представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева, изначально интернет-холдинг требовал только блокировки. В Rambler отметили, что итоговую компенсацию определит суд, «исходя из фактически установленных обстоятельств». За три сезона АПЛ холдинг мог заплатить €7 млн.
Twitch — крупнейшая платформа видеостриминга в мире и России, принадлежит Amazon. Ее месячная аудитория в России составляет около 5 млн человек старше 12 лет и более 600 млн посетителей в месяц в мире.
Это уже второе «антиамериканское» дело со стороны Rambler. 12 декабря холдинг объявил, что владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, разработанный его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. По обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group и связанной с Александром Мамутом, возбуждено уголовное дело, в компании Nginx прошли обыски. В марте 2019 г. Nginx купила за $670 млн американская F5 Networks.