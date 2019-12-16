Mail.Ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 г. — РБК

«Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group.(...) Появится он в следующем году, название пока раскрывать не буду», — сказал Добродеев. Он добавил, что новый сервис будет «не «лобовой» YouTube (...) на свой лад». «Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель», — уточнил собеседник РБК.