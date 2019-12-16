Mail.Ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 г. — РБК
Mail.Ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube. Об этом сообщил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК.
«Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group.(...) Появится он в следующем году, название пока раскрывать не буду», — сказал Добродеев. Он добавил, что новый сервис будет «не «лобовой» YouTube (...) на свой лад». «Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель», — уточнил собеседник РБК.
По словам Добродеева, все цифровые медиа и площадки борются за time spent — время, которое человек проводит с ними. «Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — сказал гендиректор Mail.Ru Group.
В Mail.Ru Group входят почтовый сервис Mail.ru, одноименный портал, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр (Warface, Armored Warfare, Skyforge, Perfect World), мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.ru и другие.