«Союзмультфильм» выкупил права на показ «золотой коллекции» на платных каналах
По словам Малыгиной, ранее все права на показ мультфильмов коллекции принадлежали ООО «Твин СП». Собеседница РБК добавила, что из-за этого «Союзмульфильм» терял ежегодно десятки миллионов рублей.
В «Золотую коллекцию» входит более 1 тысячи мультфильмов. Среди них — «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и др. «Твин СП» получила право ими распоряжаться до 2023 г. от владельца — Госфильмофонда за вознаграждение.
Как рассказала Малыгина, в конце декабря 2019 г. договорился с «Твин СП» о досрочном расторжении договора с Госфильмофондом. «Союзмультфильм» выплатил компенсацию из средств субсидии, предоставленной Минкультуры. Права на показ коллекции на эфирном телевидении могут быть возвращены студии в 2023 году.