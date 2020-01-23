«Союзмультфильм» выкупил права на показ «золотой коллекции» на платных каналах

Как рассказала Малыгина, в конце декабря 2019 г. договорился с «Твин СП» о досрочном расторжении договора с Госфильмофондом. «Союзмультфильм» выплатил компенсацию из средств субсидии, предоставленной Минкультуры. Права на показ коллекции на эфирном телевидении могут быть возвращены студии в 2023 году.