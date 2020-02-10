Издатель Forbes подал в суд на Агентство политических новостей

Представитель Forbes ознакомил «Ведомости» с содержанием иска. Заявители утверждают, что размещенные на сайте АПН сведения об «АС рус медиа» не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации компании. В иске указаны ссылки на четыре статьи, опубликованные в октябре – ноябре 2019 г. Со ссылкой на различные Telegram-каналы АПН сообщало об обысках в редакции Forbes, задолженности по оплате электроэнергии, «миллиардном долге» владельца журнала Магомеда Мусаева и о «многодневных митингах» возле редакции издания в знак протеста против политики журнала. «АС рус медиа» требует признать опубликованные сведения недействительными и порочащими деловую репутацию компании и удалить указанные статьи с сайта, сказано в иске.