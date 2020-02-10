Издатель Forbes подал в суд на Агентство политических новостей
Компания «АС рус медиа», издающая российскую версию журнала Forbes, подала иск в Арбитражный суд Москвы к редакции Агентства политических новостей (АПН). Иск был подан 7 февраля. «Иск безденежный», – уточнил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман. «Ведомости» запросили комментарий АПН.
Представитель Forbes ознакомил «Ведомости» с содержанием иска. Заявители утверждают, что размещенные на сайте АПН сведения об «АС рус медиа» не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации компании. В иске указаны ссылки на четыре статьи, опубликованные в октябре – ноябре 2019 г. Со ссылкой на различные Telegram-каналы АПН сообщало об обысках в редакции Forbes, задолженности по оплате электроэнергии, «миллиардном долге» владельца журнала Магомеда Мусаева и о «многодневных митингах» возле редакции издания в знак протеста против политики журнала. «АС рус медиа» требует признать опубликованные сведения недействительными и порочащими деловую репутацию компании и удалить указанные статьи с сайта, сказано в иске.
Журналисты Forbes столкнулись с информационной атакой после выпущенной 11 октября 2019 г. статьи о том, что общий долг компаний, связанных с семьей предпринимателя Михаила Гуцериева, достиг почтим 1 трлн руб. Группа «Сафмар», которой владеет бизнесмен Михаил Гуцериев, назвала публикацию ложью и обвинила журналистов Forbes в коррумпированности. Негативные публикации о журнале и его журналистах стали появляться в Telegram-каналах и некоторых медиа.
В конце октября издатель российской версии Forbes подал иск против «Сафмара» с требованием признать не соответствующим действительности и порочащим репутацию заявление о якобы коррумпированности журналистов журнала. 10 декабря «Сафмар» и Гуцериев подали иск к «АС рус медиа» с требованием удалить статью. В декабре 2019 г. группа «Сафмар» и издатель Forbes урегулировали спор в досудебном порядке.