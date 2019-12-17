«Сафмар» и издатель Forbes урегулировали спор в досудебном порядке

В октябре Forbes сообщил со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей основного владельца «Сафмара» Михаила Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. ($15 млрд). За три последние года объем их долгов вырос почти вдвое, отмечало издание. Группа «Сафмар» назвала этот материал «откровенной ложью», а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. Представитель Forbes тогда отмечал, что подобные заявления неприемлемы и «Сафмару» была дана возможность представить свою развернутую позицию в тексте.