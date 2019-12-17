«Сафмар» и издатель Forbes урегулировали спор в досудебном порядке
Группа «Сафмар» и компания «АС Рус медиа», издающая российскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке, сообщил «Ведомостям» представитель компании «Сафмар». Эту информацию подтвердил директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман. Условия соглашения об урегулировании конфликта стороны не назвали.
В октябре Forbes сообщил со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей основного владельца «Сафмара» Михаила Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. ($15 млрд). За три последние года объем их долгов вырос почти вдвое, отмечало издание. Группа «Сафмар» назвала этот материал «откровенной ложью», а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. Представитель Forbes тогда отмечал, что подобные заявления неприемлемы и «Сафмару» была дана возможность представить свою развернутую позицию в тексте.
Издатель российской версии Forbes в октябре подал к «Сафмару» иск о защите деловой репутации. В иске издание требовало, чтобы «Сафмар» разместил на своем официальном сайте текст с опровержением обвинений в коррумпированности журналистов Forbes. Также издатель требовал компенсировать расходы на проведение экспертизы заявления «Сафмара» и на судебную пошлину (всего около 100 000 руб.).
Группа «Сафмар» и сам Гуцериев 10 декабря также подали иск в Арбитражный суд Москвы к издателю Forbes – АО «АС рус медиа». В своем иске группа требовала удалить опубликованную редакцией Forbes статью от 11 октября, содержащую якобы недостоверную информацию.