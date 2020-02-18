Цукерберг объявил в FT о создании независимого надзорного совета Facebook

Европейская комиссия изучит работу компании по использованию искусственного интеллекта для обнаружения опасного контента и извлечения его из сети, и примет это во внимание, сказал он.Но он добавил:» Если мы увидим, что это не то, что нам нужно в отношении наших собственных стандартов, мы должны будем регулировать и включать это в наш [закон О цифровых услугах] « — часть законодательства, подлежащего принятию комиссией в конце этого года. Я хочу, чтобы такие компании, как Facebook, приложили дополнительные усилия, чтобы помочь защитить наши демократии. Г-н Цукерберг также встретился с другими высокопоставленными должностными лицами ЕС, в том числе с Верой Журовой, вице-президентом Комиссии по вопросам транспарентности и ценностей. Она хочет, чтобы алгоритмы "черного ящика“, которые приводят в действие части интернета, были открыты для» аудита» исследователями и другими третьими сторонами, чтобы у общественности было лучшее представление о том, что определяет то, что она смотрит и потребляет через интернет.