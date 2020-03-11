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Минкультуры подало иск к «Ленфильму»

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Минкультуры подало иск в Арбитражный суд Москвы к киностудии «Ленфильм», информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Сумма иска составляет более 1,3 млн руб. Иск был зарегистрирован 10 марта, но еще не принят к производству.

В «Ленфильме» RNS заявили, что иск не связан с проводимыми в киностудии аудиторскими проверками и инвентаризацией. В киностудии агентству отказались прокомментировать иск до окончания проверок.

В январе РБК сообщил, что Госфильмофонд (главный киноархив России) может на 25 лет передать «Ленфильму» права на прокат классических фильмов киностудии. Это поможет предотвратить дефолт киностудии, отмечает издание. По его информации, предложение было одобрено президентом Владимиром Путиным.

В феврале гендиректором «Ленфильма» стала кинопродюсер Инесса Юрченко. Ее предшественник Эдуард Пичугин был освобожден от должности решением совета директоров киностудии.

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