Минкультуры подало иск к «Ленфильму»

Минкультуры подало иск в Арбитражный суд Москвы к киностудии «Ленфильм», информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Сумма иска составляет более 1,3 млн руб. Иск был зарегистрирован 10 марта, но еще не принят к производству.