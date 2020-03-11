Минкультуры подало иск к «Ленфильму»
Минкультуры подало иск в Арбитражный суд Москвы к киностудии «Ленфильм», информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Сумма иска составляет более 1,3 млн руб. Иск был зарегистрирован 10 марта, но еще не принят к производству.
В «Ленфильме» RNS заявили, что иск не связан с проводимыми в киностудии аудиторскими проверками и инвентаризацией. В киностудии агентству отказались прокомментировать иск до окончания проверок.
В феврале гендиректором «Ленфильма» стала кинопродюсер Инесса Юрченко. Ее предшественник Эдуард Пичугин был освобожден от должности решением совета директоров киностудии.