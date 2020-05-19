Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем режиссер предлагает поговорить о том, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?"», повтор которого в начале мая «Россия 24» сняла с эфира. Михалков тогда назвал происходящее цензурой.