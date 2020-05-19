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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

Ведомости

Телеканал «Россия 24» не будет показывать новый выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Программа выйдет только на одноименном Youtube-канале, сообщили ТАСС в пресс-службе режиссера. В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев.

Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем режиссер предлагает поговорить о том, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?"», повтор которого в начале мая «Россия 24» сняла с эфира. Михалков тогда назвал происходящее цензурой.

В снятом с эфира выпуске режиссер предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.

Ранее по теме: Повтор выпуска авторской программы Михалкова на «России 24» сняли с эфира

Обычно «Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. Ранее ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных