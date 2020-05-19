На «Эхо Екатеринбурга» подали в суд из‑за слов Ройзмана о смерти больного COVID-19
Управление здравоохранения Екатеринбурга подало иск о защите чести и достоинства к «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Об этом в Facebook сообщил главный редактор радиостанции Максим Путинцев. По его словам, иск подан из-за рассказанной экс-мэром Екатеринбурга, политиком Евгением Ройзманом в эфире радиостанции истории о смерти в городской больнице № 40 мужчины с COVID-19.
Путинцев считает, что речь идет об эфире «Эха Москвы» от 27 апреля. Беседа с Ройзманом транслировалась не екатеринбургской радиостанцией, а федеральной, несмотря на то что Ройзман присутствовал в студии екатеринбургского «Эха».
7 апреля в передаче «Личный прием» Ройзман сообщил о случае, который якобы произошел в Екатеринбурге. По его словам, местный житель был госпитализирован с диабетом, заразился COVID-19 и умер. Жене покойного не дали проститься с телом, отдав сразу урну с прахом, утверждал Ройзман. Позже в разговоре со Znak.сom Ройзман говорил, что ошибся. По его словам, тело мужчины не было сожжено. Но, с его слов, супруге не дали с ним проститься.