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Цукерберг: Facebook в отличие от Twitter не будет выступать арбитром истины

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Частные цифровые платформы не должны выступать в качестве арбитра истины того, что люди говорят в интернете. Об этом сказал гендиректор и основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью телепрограмме «Ежедневный брифинг» с Даной Перино, отвечая на вопрос о пометке Twitter о недостоверности одного из высказываний президента США Дональда Трампа, передает Fox News. Полностью телепрограмма выйдет в эфир в четверг, 28 мая.

«У нас есть другая политика, чем, я думаю, в Twitter по этому поводу», — сказал Цукерберг. Он добавил, что «Facebook не должен быть арбитром истины всего, что люди говорят в интернете». «Частные компании, особенно платформы этих компаний, не должны делать это», — считает гендиректор крупнейшей мировой соцсети. Он также прокомментировал угрозы в адрес Twitter со стороны самого Трампа. Цукерберг отметил, что правительственная цензура социальных сетей в ответ на опасения цензуры самих сетей не является «правильным рефлексом». «Я должен понять, что они на самом деле намерены делать», — сказал Цукерберг, комментируя слова президента по поводу Twitter.

Президент США Дональд Трамп пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Об этом Трамп написал в своем Twitter 27 мая. «Мы уже видели, как платформы пытались сделать это в 2016 г., и им это не удалось. Теперь мы не допустим даже таких попыток», – добавил он. 26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», – написал Трамп 24 мая. По словам представителей соцсети, «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».

Ранее Facebook уже сталкивался за неспособность противостоять спорному контенту на платформе. В 2017 г. главный операционный директор Шерил Сандберг высказала аналогичное мнение по поводу цензуры самой соцсети в интервью CNBC. Тогда она утверждала, что компания не намерена «быть издателем, и мы определенно не хотим быть арбитром истины.» «Мы не думаем, что это подходит для нас», — сказал Сандберг в интервью три года назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных