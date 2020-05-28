Цукерберг: Facebook в отличие от Twitter не будет выступать арбитром истины
Частные цифровые платформы не должны выступать в качестве арбитра истины того, что люди говорят в интернете. Об этом сказал гендиректор и основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью телепрограмме «Ежедневный брифинг» с Даной Перино, отвечая на вопрос о пометке Twitter о недостоверности одного из высказываний президента США Дональда Трампа, передает Fox News. Полностью телепрограмма выйдет в эфир в четверг, 28 мая.
«У нас есть другая политика, чем, я думаю, в Twitter по этому поводу», — сказал Цукерберг. Он добавил, что «Facebook не должен быть арбитром истины всего, что люди говорят в интернете». «Частные компании, особенно платформы этих компаний, не должны делать это», — считает гендиректор крупнейшей мировой соцсети. Он также прокомментировал угрозы в адрес Twitter со стороны самого Трампа. Цукерберг отметил, что правительственная цензура социальных сетей в ответ на опасения цензуры самих сетей не является «правильным рефлексом». «Я должен понять, что они на самом деле намерены делать», — сказал Цукерберг, комментируя слова президента по поводу Twitter.
Президент США Дональд Трамп пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Об этом Трамп написал в своем Twitter 27 мая. «Мы уже видели, как платформы пытались сделать это в 2016 г., и им это не удалось. Теперь мы не допустим даже таких попыток», – добавил он. 26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», – написал Трамп 24 мая. По словам представителей соцсети, «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».
Ранее Facebook уже сталкивался за неспособность противостоять спорному контенту на платформе. В 2017 г. главный операционный директор Шерил Сандберг высказала аналогичное мнение по поводу цензуры самой соцсети в интервью CNBC. Тогда она утверждала, что компания не намерена «быть издателем, и мы определенно не хотим быть арбитром истины.» «Мы не думаем, что это подходит для нас», — сказал Сандберг в интервью три года назад.