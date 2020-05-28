Цукерберг: Facebook в отличие от Twitter не будет выступать арбитром истины

Президент США Дональд Трамп пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Об этом Трамп написал в своем Twitter 27 мая. «Мы уже видели, как платформы пытались сделать это в 2016 г., и им это не удалось. Теперь мы не допустим даже таких попыток», – добавил он. 26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», – написал Трамп 24 мая. По словам представителей соцсети, «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».