Матчи АПЛ будут доступны российским болельщикам с 17 июня
Видеосервис Okko-спорт возобновит трансляции матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) с 17 июня, говорится в сообщении компании. Подписчикам видеосервиса открыт доступ ко всем играм АПЛ сезона 2019/2020.
28 мая АПЛ объявила о возобновлении сезона. Чемпионат возобновится отложенными матчами 28-го тура: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Всего все клубы лиги сыграют по 29 матчей. 30-й тур начнется 19 июня, все матчи пройдут без зрителей.
Сезон английской футбольной Премьер-лиги приостановили 13 марта, когда игроков и сотрудников лондонских клубов «Арсенала» и «Челси» отправили на карантин. У полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои и главного тренера «Арсенала» Мигеля Артеты подтвердился COVID-19.
Сейчас турнирную таблицу после 29 туров возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка. На второй строчке с 57 очками «Манчестер Сити», третье место у «Лестера».