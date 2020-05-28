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Матчи АПЛ будут доступны российским болельщикам с 17 июня

Ведомости

Видеосервис Okko-спорт возобновит трансляции матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) с 17 июня, говорится в сообщении компании. Подписчикам видеосервиса открыт доступ ко всем играм АПЛ сезона 2019/2020.

28 мая АПЛ объявила о возобновлении сезона. Чемпионат возобновится отложенными матчами 28-го тура: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Всего все клубы лиги сыграют по 29 матчей. 30-й тур начнется 19 июня, все матчи пройдут без зрителей.

Сезон английской футбольной Премьер-лиги приостановили 13 марта, когда игроков и сотрудников лондонских клубов «Арсенала» и «Челси» отправили на карантин. У полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои и главного тренера «Арсенала» Мигеля Артеты подтвердился COVID-19.

Ранее по теме: Футбольный клуб «Челси» уйдет на карантин из-за коронавируса

Сейчас турнирную таблицу после 29 туров возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка. На второй строчке с 57 очками «Манчестер Сити», третье место у «Лестера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных