Немецкий издательский дом Bauer Media Group ушел из России

В 2015 г., после вступления в силу закона об ограничении иностранного капитала в СМИ, немецкий медиахолдинг сократил свою долю в российском ООО «Бауэр Медиа Групп» до 20%. Другие 80% стали в равных долях принадлежать пяти топ-менеджерам российского подразделения. В частности, владельцами долей стали исполнительный директор Муза Монамс, издатель Александр Иоффе, главный редактор журнала «Звезды и советы» Елена Прядко, заместитель гендиректора дистрибуторской компании ТДС Светлана Якушевич и главный редактор развлекательных изданий Алишер Халилов.