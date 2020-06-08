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Немецкий издательский дом Bauer Media Group ушел из России

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Немецкий издательский дом Bauer Media Group ушел из России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Информацию об этом изданию также подтвердил гендиректор Bauer Media Group в России Алексей Иванов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 3 июня в результате новой сделки 99,9% российской Bauer Media Group перешли в собственность ООО «Эйм-Медиа» и ее структур.

В 2015 г., после вступления в силу закона об ограничении иностранного капитала в СМИ, немецкий медиахолдинг сократил свою долю в российском ООО «Бауэр Медиа Групп» до 20%. Другие 80% стали в равных долях принадлежать пяти топ-менеджерам российского подразделения. В частности, владельцами долей стали исполнительный директор Муза Монамс, издатель Александр Иоффе, главный редактор журнала «Звезды и советы» Елена Прядко, заместитель гендиректора дистрибуторской компании ТДС Светлана Якушевич и главный редактор развлекательных изданий Алишер Халилов.

Сейчас 60% ООО «Эйм-Медиа» принадлежит Алексею Иванову, а 40% — Музе Монамс. Сумму сделки Иванов «Коммерсанту» не назвал, отметив, что источником стали «некредитные деньги». По его словам, издательский дом будет переименован, но сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 г. В немецкой Bauer Media Group не стали комментировать данную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных