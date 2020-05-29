Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»Он заявил о будущей активной региональной экспансии издания
Компания «Аркан Инвестмент» в лице Владимира Воронова, контролирующего акции и долговые обязательства учредителя газеты «Ведомости» компании «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) сообщила о закрытии сделки по продаже этого актива. Новым владельцем стала компания «Саппорт», чей единственный владелец – основатель уральского «ФедералПресс» Иван Еремин, говорится в сообщении компаний.
В марте Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились продать «Ведомости» издателю газеты «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков в середине мая говорил «Ведомостям», что все еще намерен купить это издание.
По словам Еремина, предложение купить «Ведомости» он получил от Зятькова, но в ходе подготовки к сделке ситуация на рынке претерпела существенные изменения: «Взвесив за и против, мы с Константином пришли к выводу, что для инвесторов и для издания оптимальным развитием событий станет наличие одного собственника». Поэтому Зятьков, говорит Еремин, переступил право на покупку «Ведомостей» и решил сосредоточится на развитии издательского дома «Версия». Зятьков подтвердил эту информацию.
Зятьков по договоренности с Ереминым получил опцион на покупку части акций БНМ, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ее деталями. Зятьков и Еремин это не комментируют.
Стороны не раскрывают финансовые условия сделки. Еремин не стал оперативно отвечать на вопросы «Ведомостей» о своих планах и деталях сделки. В сообщении цитируются его слова о необходимости сохранить традиции «Ведомостей», приумножении аудитории и необходимости активной региональной экспансии.
Еремину 43 года, это известный прежде всего на Урале медиаменеджер. Он один из основателей очень популярного и влиятельного в начале 2000-х гг. новостного портала Уралполит.ру. Еремин запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой. Она позднее запустила Ura.ru и Znak.com.
Еремин создал и управляет информационным агентством «Федералпресс», на базе которого в 2007 г. основал одноименный медиахолдинг. Также Еремин – председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества, основатель Института стратегических коммуникаций и социальных проектов. В 2015–2017 гг. Еремин в интервью много говорил о том, что государство не уделяет должного внимания региональной прессе, особенно частным медиакомпаниям. «Политика сокращения расходов госбюджетов за счет СМИ проводится с явными перекосами в пользу федеральных СМИ и лишает региональные СМИ возможностей не просто для развития, но и для выживания», – заявил он на форуме ОНФ в 2016 г. (цитата по Уралполит.ру). Государство не может позволить себе потерять региональный рынок СМИ, поскольку это «чревато потерей значимой части региональной интеллектуальной элиты и интеллигенции», указывал он в интервью Уралполит.Ru в 2015 г.: «Потеря данной аудитории в регионах может существенно ослабить влияние и авторитет федеральной власти на местах и способствовать нарастанию социального напряжения в регионах».
Знакомый Еремина говорит, что тот уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками.