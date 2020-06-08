В Москве в ближайшие дни могут быть разрешены съемки фильмов и сериалов
Мэр Москвы Сергей Собянин может в ближайшие дни разрешить проведение съемок сериалов и фильмов в столице, сообщил на конференции Key buyers event заместитель министра культуры Максим Ксензов. Он напомнил, что недавно министр культуры Ольга Любимова обратились к мэру с просьбой снять запрет на съемки в Москве. Собянин сообщил, что к июлю в столице будет снята большая часть ограничений, введенных из-за эпидемии.
Из-за распространения коронавируса съемки фильмов и сериалов были приостановлены еще в марте. Из-за особенностей российского климата основную часть съемок на воздухе телекомпании и киностудии проводят в конце весны и летом. Длительный запрет съемок приведет к переносу проектов на следующий год, переживали российские продюсеры.
Основная часть российских фильмов и сериалов снимается как раз в Москве.
На прошлой неделе 3 июня запрет на съемки был снят в Московской области, ранее их разрешили возобновить в Санкт-Петербурге. Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, по данным Минкультуры, также готовы принимать киногруппы. С июля съемки планируется возобновить и в Башкортостане.
В начале мая Роспотребнадзор представил рекомендации, при соблюдении которых возможно возобновление съемок. Это тестирование съемочной группы на коронавирус за два дня до проведения съемок, наличие на съемочной площадке антисептиков и защитных средств у группы, соблюдение дистанции и т. д. Этот перечень был подготовлен Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, которая выступала за скорейший возврат к съемочному процессу.