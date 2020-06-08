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В Москве в ближайшие дни могут быть разрешены съемки фильмов и сериалов

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Мэр Москвы Сергей Собянин может в ближайшие дни разрешить проведение съемок сериалов и фильмов в столице, сообщил на конференции Key buyers event заместитель министра культуры Максим Ксензов. Он напомнил, что недавно министр культуры Ольга Любимова обратились к мэру с просьбой снять запрет на съемки в Москве. Собянин сообщил, что к июлю в столице будет снята большая часть ограничений, введенных из-за эпидемии.

Из-за распространения коронавируса съемки фильмов и сериалов были приостановлены еще в марте. Из-за особенностей российского климата основную часть съемок на воздухе телекомпании и киностудии проводят в конце весны и летом. Длительный запрет съемок приведет к переносу проектов на следующий год, переживали российские продюсеры.

Основная часть российских фильмов и сериалов снимается как раз в Москве.

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На прошлой неделе 3 июня запрет на съемки был снят в Московской области, ранее их разрешили возобновить в Санкт-Петербурге. Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, по данным Минкультуры, также готовы принимать киногруппы. С июля съемки планируется возобновить и в Башкортостане.

В начале мая Роспотребнадзор представил рекомендации, при соблюдении которых возможно возобновление съемок. Это тестирование съемочной группы на коронавирус за два дня до проведения съемок, наличие на съемочной площадке антисептиков и защитных средств у группы, соблюдение дистанции и т. д. Этот перечень был подготовлен Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, которая выступала за скорейший возврат к съемочному процессу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных