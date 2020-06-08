Как регионы готовятся к выходу из карантина

Как регионы готовятся к выходу из карантинаСерьезные ограничения пока сохраняются в 60 субъектах, выяснили эксперты
Регионов, сохраняющих жесткие экономические и бытовые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, больше, чем тех, кто такие ограничения ослабляет. Это следует из публикуемого 8 июня ежемесячного доклада фонда «Петербургская политика», с которым ознакомились «Ведомости».
Свобода выхода
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