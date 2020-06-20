Радиостанция «Серебряный дождь» избежала закрытия
Радиостанция «Серебряный дождь» преодолела финансовый кризис благодаря возвращению рекламодателей и собранным слушателями средствам, рассказал ТАСС основатель радиостанции Дмитрий Савицкий. «Острая фаза миновала, а главное мы получили еще и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать», — сказал он.
За две недели слушателям «Серебряного дождя» удалось собрать для радиостанции 13 млн руб. Себестоимость радиостанции в месяц оценивается примерно в 15 млн руб., говорил Савицкий в начале июня.
3 июня основатель «Серебряного дождя» заявил, что у радиостанции кончились деньги, чтобы продолжать вещание. Одним из вариантов дальнейшей работы Савицкий назвал смену формата после 4 июля, что было бы фактическим закрытием «Серебряного дождя». Планом «Б», по которому и решено было работать, стало максимальное сокращение расходов в надежде дожить до осени и до возможного улучшения ситуации с рекламными доходами, рассказал Савицкий.
4 июля радиостанция «Серебряный дождь» празднует 25-летие. Руководивший ею более 20 лет Савицкий в сентябре 2016 г. покинул пост генерального директора.