Радиостанция «Серебряный дождь» избежала закрытия

3 июня основатель «Серебряного дождя» заявил, что у радиостанции кончились деньги, чтобы продолжать вещание. Одним из вариантов дальнейшей работы Савицкий назвал смену формата после 4 июля, что было бы фактическим закрытием «Серебряного дождя». Планом «Б», по которому и решено было работать, стало максимальное сокращение расходов в надежде дожить до осени и до возможного улучшения ситуации с рекламными доходами, рассказал Савицкий.