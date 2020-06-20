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Радиостанция «Серебряный дождь» избежала закрытия

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Радиостанция «Серебряный дождь» преодолела финансовый кризис благодаря возвращению рекламодателей и собранным слушателями средствам, рассказал ТАСС основатель радиостанции Дмитрий Савицкий. «Острая фаза миновала, а главное мы получили еще и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать», — сказал он.

За две недели слушателям «Серебряного дождя» удалось собрать для радиостанции 13 млн руб. Себестоимость радиостанции в месяц оценивается примерно в 15 млн руб., говорил Савицкий в начале июня. 

3 июня основатель «Серебряного дождя» заявил, что у радиостанции кончились деньги, чтобы продолжать вещание. Одним из вариантов дальнейшей работы Савицкий назвал смену формата после 4 июля, что было бы фактическим закрытием «Серебряного дождя». Планом «Б», по которому и решено было работать, стало максимальное сокращение расходов в надежде дожить до осени и до возможного улучшения ситуации с рекламными доходами, рассказал Савицкий.

Ранее по теме: Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия

4 июля радиостанция «Серебряный дождь» празднует 25-летие. Руководивший ею более 20 лет Савицкий в сентябре 2016 г. покинул пост генерального директора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных