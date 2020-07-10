Журналистам американских государственных СМИ грозит потеря рабочих виз

Иностранные журналисты, работающие на агентство США по глобальным медиа, пребывают в стране по визе J-1 — она, в частности, выдается студентам, профессорам и государственным наемным рабочим. Перед получением визы гражданин должен непрерывно находиться на территории своей страны в течение двух лет, это требование может быть снято, если получателю визы грозит преследование в своей стране.