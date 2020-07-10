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Журналистам американских государственных СМИ грозит потеря рабочих виз

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Агентство США по глобальным медиа, отвечающее за радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие международные государственные СМИ, будет решать вопрос о продлении виз для журналистов в индивидуальном порядке с каждым трудовым мигрантом, передает NPR заявление агентства. Организация обосновало это необходимостью улучшить управление в агентстве и обеспечить национальную безопасность США.

Иностранные журналисты, работающие на агентство США по глобальным медиа, пребывают в стране по визе J-1 — она, в частности, выдается студентам, профессорам и государственным наемным рабочим. Перед получением визы гражданин должен непрерывно находиться на территории своей страны в течение двух лет, это требование может быть снято, если получателю визы грозит преследование в своей стране.

Журналисты, которым не будет продлена виза, могут столкнуться с серьезными последствиями, заявил NPR Мэтт Армстронг, бывший член совета управляющих агентства. Журналист «Голоса Америки» на условиях анонимности сообщил NPR, что из-за просроченных виз из США могут быть выдворены более 100 сотрудников, занятых в освещении информации на иностранных языках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных