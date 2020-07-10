Журналистам американских государственных СМИ грозит потеря рабочих виз
Агентство США по глобальным медиа, отвечающее за радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие международные государственные СМИ, будет решать вопрос о продлении виз для журналистов в индивидуальном порядке с каждым трудовым мигрантом, передает NPR заявление агентства. Организация обосновало это необходимостью улучшить управление в агентстве и обеспечить национальную безопасность США.
Иностранные журналисты, работающие на агентство США по глобальным медиа, пребывают в стране по визе J-1 — она, в частности, выдается студентам, профессорам и государственным наемным рабочим. Перед получением визы гражданин должен непрерывно находиться на территории своей страны в течение двух лет, это требование может быть снято, если получателю визы грозит преследование в своей стране.
Журналисты, которым не будет продлена виза, могут столкнуться с серьезными последствиями, заявил NPR Мэтт Армстронг, бывший член совета управляющих агентства. Журналист «Голоса Америки» на условиях анонимности сообщил NPR, что из-за просроченных виз из США могут быть выдворены более 100 сотрудников, занятых в освещении информации на иностранных языках.