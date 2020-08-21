Власти Москвы отменили фестиваль «Спасская башня» в 2020 году

Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в столице, а также в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве с конца августа до начала сентября. Денежные средства за купленные билеты будут возвращены покупателям, отметили организаторы.