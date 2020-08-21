Власти Москвы отменили фестиваль «Спасская башня» в 2020 году
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году будет отменен по решению московских властей, следует из сообщения на сайте фестиваля.
«Руководство города уведомило организаторов международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 г.», ‒ говорится в сообщении.
Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в столице, а также в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве с конца августа до начала сентября. Денежные средства за купленные билеты будут возвращены покупателям, отметили организаторы.
Фестиваль «Спасская башня» проходит ежегодно на Красной площади в Москве в конце августа ‒ начале сентября. За 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.