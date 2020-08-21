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Власти Москвы отменили фестиваль «Спасская башня» в 2020 году

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Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году будет отменен по решению московских властей, следует из сообщения на сайте фестиваля.

«Руководство города уведомило организаторов международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 г.», ‒ говорится в сообщении.

Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в столице, а также в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве с конца августа до начала сентября. Денежные средства за купленные билеты будут возвращены покупателям, отметили организаторы.

Фестиваль «Спасская башня» проходит ежегодно на Красной площади в Москве в конце августа ‒ начале сентября. За 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных