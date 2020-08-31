Умерла дублер и близнец сыгравшей Сару Коннор Линды Хэмилтон

Лесли и Линда Гамильтон родились 26 сентября 1956 г. в Солсбери, штат Мэриленд. Пара училась в средней школе Викомико в Солсбери, Линда собиралась стать популярным актером в 80-е годы, а Лесли занялась медициной. Близнецы потеряли отца в автокатастрофе, когда им было всего пять лет. У них также есть старшая сестра и младший брат.