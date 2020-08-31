Умерла дублер и близнец сыгравшей Сару Коннор Линды Хэмилтон
В США в возрасте 63 лет скончалась актриса Лесли Хэмилтон, которая сыграла в фильме «Терминатор-2: Судный день». Об этом сообщает Movieweb со ссылкой на Art of Entertainment.
По данным издания, актриса умерла 22 августа, но родственники объявили о ее кончине только сейчас, не уточнив причины смерти. Как пишет Movieweb, «Терминатор-2: Судный день» стал единственной кинокартиной, в которой снялась Лесли Хэмилтон. В этом фильме она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор.
В частности, Лесли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Обе актрисы появляются в кадрах фильма и в сцене, где героиня сопротивления власти машин наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном Коннорм, одним из главных персонажей «Терминатора».
Фантастические блокбастеры «Терминатор» – серия фильмов о сопротивлении человечества власти машин и путешествиях во времени. Первоначально снимался как дилогия, но стал мультимедийной франшизой.
Лесли и Линда Гамильтон родились 26 сентября 1956 г. в Солсбери, штат Мэриленд. Пара училась в средней школе Викомико в Солсбери, Линда собиралась стать популярным актером в 80-е годы, а Лесли занялась медициной. Близнецы потеряли отца в автокатастрофе, когда им было всего пять лет. У них также есть старшая сестра и младший брат.