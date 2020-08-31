Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Умерла дублер и близнец сыгравшей Сару Коннор Линды Хэмилтон

Ведомости

В США в возрасте 63 лет скончалась актриса Лесли Хэмилтон, которая сыграла в фильме «Терминатор-2: Судный день». Об этом сообщает Movieweb со ссылкой на Art of Entertainment.

По данным издания, актриса умерла 22 августа, но родственники объявили о ее кончине только сейчас, не уточнив причины смерти. Как пишет Movieweb, «Терминатор-2: Судный день» стал единственной кинокартиной, в которой снялась Лесли Хэмилтон. В этом фильме она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор.

В частности, Лесли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Обе актрисы появляются в кадрах фильма и в сцене, где героиня сопротивления власти машин наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном Коннорм, одним из главных персонажей «Терминатора».

Фантастические блокбастеры «Терминатор» – серия фильмов о сопротивлении человечества власти машин и путешествиях во времени. Первоначально снимался как дилогия, но стал мультимедийной франшизой.

Лесли и Линда Гамильтон родились 26 сентября 1956 г. в Солсбери, штат Мэриленд. Пара училась в средней школе Викомико в Солсбери, Линда собиралась стать популярным актером в 80-е годы, а Лесли занялась медициной. Близнецы потеряли отца в автокатастрофе, когда им было всего пять лет. У них также есть старшая сестра и младший брат.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных