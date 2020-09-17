Бэнкси лишился прав на одну из своих работ из-за отказа раскрыть личность
Торговая марка британского стрит-арт художника Бэнкси оказалась под угрозой из-за проигранного дела по правам на изображение знаменитого граффити «Ярость (Метатель цветов)», сообщило издание The Guardian. По его данным, Бэнкси проиграл дело против компании поздравительных открыток Full Color Black, которая утверждала, что имеет право использовать граффити из-за анонимности его создателя.
Представители Бэнкси, «Управление по борьбе с вредителями», в 2014 г. успешно подали заявку на торговую марку ЕС Flower Thrower, однако на этой неделе она была отменена. Комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) сообщила, что вынесла такое решение из-за анонимности Бэнкси и невозможности идентифицировать его как автора работы.
В 2019 г. Бэнкси открыл в Лондоне магазин сувениров «Внутренний валовый продукт» (Gross Domestic Product), который привлек внимание к делу о товарном знаке. Как тогда пояснил сам артист в Instagram, таким образом он последовал совету юристов защитить права на свои работы, начав продавать их под собственной торговой маркой. Однако коллегия судей заявила, что художник использовал бренд в качестве товарного знака только для того, чтобы обойти закон.
Юрист по товарным знакам Аарон Миллс, который представлял компанию поздравительных открыток, заявил, что такое решение может означать, что и другие товарные знаки Бэнкси теперь находятся под угрозой.
Художник стрит-арта, режиссер и активист Бэнкси начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.