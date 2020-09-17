Бэнкси лишился прав на одну из своих работ из-за отказа раскрыть личность

В 2019 г. Бэнкси открыл в Лондоне магазин сувениров «Внутренний валовый продукт» (Gross Domestic Product), который привлек внимание к делу о товарном знаке. Как тогда пояснил сам артист в Instagram, таким образом он последовал совету юристов защитить права на свои работы, начав продавать их под собственной торговой маркой. Однако коллегия судей заявила, что художник использовал бренд в качестве товарного знака только для того, чтобы обойти закон.