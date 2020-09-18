«В контакте» анонсировал запуск маркетплейса
Социальная сеть «В контакте» объявила о запуске маркетплейса, в котором будут собраны предложения от 190 000 продавцов, сообщили в пресс-службе компании.
«В контакте» представила «Маркет» – маркетплейс, где собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар», – говорится в сообщении. В ближайшие дни раздел станет доступен в меню «В контакте» на компьютере, а в будущем появится в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки», объяснили в компании.
В «Маркете» будет представлен ассортимент разных магазинов: как крупных, так и локальных, а также товары друзей и сообществ из подписок. Сервис поможет найти конкретные товары и идеи для покупок.
«Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон – и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю», – рассказали во «В контакте». Пользователи раздела смогут оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов, добавили в компании.
В конце июля «В контакте» сообщила о запуске раздела «Покупки» в своем мобильном приложении. Предполагалось, что на первом этапе в нем будут представлены товары из AliExpress.