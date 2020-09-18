«В контакте» анонсировал запуск маркетплейса

«Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон – и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю», – рассказали во «В контакте». Пользователи раздела смогут оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов, добавили в компании.