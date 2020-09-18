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«В контакте» анонсировал запуск маркетплейса

Ведомости

Социальная сеть «В контакте» объявила о запуске маркетплейса, в котором будут собраны предложения от 190 000 продавцов, сообщили в пресс-службе компании.

«В контакте» представила «Маркет» – маркетплейс, где собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар», – говорится в сообщении. В ближайшие дни раздел станет доступен в меню «В контакте» на компьютере, а в будущем появится в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки», объяснили в компании.

В «Маркете» будет представлен ассортимент разных магазинов: как крупных, так и локальных, а также товары друзей и сообществ из подписок. Сервис поможет найти конкретные товары и идеи для покупок.

«Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон – и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю», – рассказали во «В контакте». Пользователи раздела смогут оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов, добавили в компании.

Ранее по теме: В соцсети «В контакте» появился раздел для поиска работы

В конце июля «В контакте» сообщила о запуске раздела «Покупки» в своем мобильном приложении. Предполагалось, что на первом этапе в нем будут представлены товары из AliExpress.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных