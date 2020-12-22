Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»Государство сокращает свою долю до 34%, допэмиссию в размере 17% может выкупить ВТБ
Доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится и составит не менее 34%, следует из указа президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"». Соответствующий документ размещен в справочной правовой системе «Консультант Плюс» и датируется 21 декабря. Ранее государству принадлежал 51% акционерного общества.
Согласно указу, госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа. Указом правительству поручено определить «размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО. «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала.
В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагал выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 г. выручка АО «Первый канал» составила 27 млрд руб. (по сравнению с 32,8 млрд руб. в 2018 г.), чистый убыток – 4,1 млрд руб. (против чистого убытка в 6,8 млрд руб. годом ранее).
В результате сделки 17% акций перейдут частному инвестору, но речь не идет о действующих акционерах «Первого канала», знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Им станет ВТБ, утверждают они. Но как будет структурирована сделка и в своих ли интересах в данном случае будет действовать банк, собеседники «Ведомостей» сказать не смогли. Теперь среди акционеров «Первого» вновь появится ВТБ, знает и источник «Ведомостей» в правительстве. В ВТБ заявили «Ведомостям», что рассматривают возможность вхождения в капитал «Первого канала».
Контрольный пакет акций «Первого канала» сегодня принадлежит государству – 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы». Гендиректор НМГ Ольга Паскина отказалась от комментариев.
После выхода ВТБ из капитала «Первого канала», о котором было объявлено в сентябре, 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечает один из собеседников издания.
В последние годы «Первый» потерял статус самого популярного у российских зрителей телеканала, следует из данных Mediascope. С 2016 г. он закрепился на второй строчке, уступив первое место «России 1», флагманскому каналу холдинга ВГТРК.