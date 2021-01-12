«Яндекс» поделился правами на трансляцию НХЛ с Wink и «Матч ТВ»

Компания приобрела у НХЛ эксклюзивные права на показ в России трех сезонов лиги – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 – в августе 2019 г. Ранее матчи транслировали только телеканалы. Тогда «Яндекс» не раскрыл сумму сделки, однако источники «Ведомостей» в медиакомпаниях сообщили, что за один сезон НХЛ было предложено около $2 млн – заметно больше, чем платили каналы. Тогда на права претендовали также «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и Telesport Group, который обычно выступает как посредник при покупке прав.