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«Яндекс» поделился правами на трансляцию НХЛ с Wink и «Матч ТВ»

Ведомости

«Яндекс» договорился с партнерами – видеосервисом Wink и телеканалом «Матч ТВ» – о трансляциях сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, сообщила пресс-служба компании.

«Владельцы подписки Яндекс.Плюс и подписчики Wink смогут без рекламы посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли, Матч ТВ покажет отдельные игры. Зрители, у которых нет подписки, смогут бесплатно смотреть на Яндексе и в Wink хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи», — рассказали в интернет-компании.

Новый сезон НХЛ стартует 13 января, первый матч начнется в 1:30 14 января по московскому времени. Трансляции игр на платформах «Яндекса» будут доступны в «Яндекс.Эфире» и на «Яндекс.Видео».

Компания приобрела у НХЛ эксклюзивные права на показ в России трех сезонов лиги – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 – в августе 2019 г. Ранее матчи транслировали только телеканалы. Тогда «Яндекс» не раскрыл сумму сделки, однако источники «Ведомостей» в медиакомпаниях сообщили, что за один сезон НХЛ было предложено около $2 млн – заметно больше, чем платили каналы. Тогда на права претендовали также «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и Telesport Group, который обычно выступает как посредник при покупке прав.

Представитель «Яндекса» отказался раскрыть «Ведомостям» информацию о том, на каких условиях интернет-компания поделилась правами на трансляцию НХЛ с «Матч ТВ» и Wink.

Ранее по теме: «Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных