«Яндекс» поделился правами на трансляцию НХЛ с Wink и «Матч ТВ»
«Яндекс» договорился с партнерами – видеосервисом Wink и телеканалом «Матч ТВ» – о трансляциях сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, сообщила пресс-служба компании.
«Владельцы подписки Яндекс.Плюс и подписчики Wink смогут без рекламы посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли, Матч ТВ покажет отдельные игры. Зрители, у которых нет подписки, смогут бесплатно смотреть на Яндексе и в Wink хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи», — рассказали в интернет-компании.
Новый сезон НХЛ стартует 13 января, первый матч начнется в 1:30 14 января по московскому времени. Трансляции игр на платформах «Яндекса» будут доступны в «Яндекс.Эфире» и на «Яндекс.Видео».
Компания приобрела у НХЛ эксклюзивные права на показ в России трех сезонов лиги – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 – в августе 2019 г. Ранее матчи транслировали только телеканалы. Тогда «Яндекс» не раскрыл сумму сделки, однако источники «Ведомостей» в медиакомпаниях сообщили, что за один сезон НХЛ было предложено около $2 млн – заметно больше, чем платили каналы. Тогда на права претендовали также «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и Telesport Group, который обычно выступает как посредник при покупке прав.
Представитель «Яндекса» отказался раскрыть «Ведомостям» информацию о том, на каких условиях интернет-компания поделилась правами на трансляцию НХЛ с «Матч ТВ» и Wink.