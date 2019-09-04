«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ

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«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании. Трансляции лиги начнутся в октябре, когда стартует новый сезон. В этой лиге играют лучшие хоккеисты мира, в том числе российские звезды НХЛ — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и другие.

Для «Яндекса» это только вторая сделка по самостоятельной трансляции крупного спортивного турнира. Первой стал показ матчей Футбольной национальной лиги (вторая по значимости лига в России).

Ранее состязания НХЛ в России транслировали только телеканалы. В последние годы это делали каналы Eurosport, которыми управляет «Медиа альянс» (совместное предприятие Национальной медиа группы» и американской Discovery Communications). В этот раз «Медиа альянс» тоже принимал участие в тендере НХЛ по продаже прав на Россию. Цена, предложенная «Яндексом», оказалась также выше предложенной каналом «Матч ТВ», онлайн-кинотеатром Okko и Telesport Group (обычно выступает как посредник при покупке прав), говорили ранее собеседники «Ведомостей».

Сумма сделки с НХЛ «Яндекс» не раскрывает. За один сезон «Яндекс» предложил НХЛ около $2 млн, утверждают источники «Ведомостей» в медиакомпаниях. Зрители смогут увидеть все матчи чемпионата и главное событие сезона — встречи за Кубок Стэнли — бесплатно. Трансляции будут идти с комментариями на русском языке. «Яндекс» намерен зарабатывать на рекламе. Компания не раскрывают аудиторию своих спортивных трансляций, уточняя лишь, что 73% зрителей их зрителей (по данным самой компании) — это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет с доходом выше среднего.