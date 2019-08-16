Технологии / Медиа

«Яндекс» купил права на трансляцию матчей НХЛ в России

За три сезона лучшей хоккейной лиги мира интернет-компания может заплатить $6 млн

«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России матчей лиги, рассказали «Ведомостям» три источника, знающие детали недавнего тендера на эти права. Представитель «Яндекса» это не подтвердил и не опроверг. Представитель НХЛ пока не ответил на запрос «Ведомостей».

НХЛ – самая успешная и престижная хоккейная лига в мире, она объединяет клубы США и Канады. Ее очередной сезон стартует 2 октября этого года. Основной источник доходов от продажи прав на трансляции для НХЛ – американские телеканалы. В 2011 г. NBC и NBC SportsNet обязались выплатить НХЛ $2 млрд за трансляцию матчей лиги в течение следующих 10 лет. В России последние годы эти матчи показывали платные каналы Eurosport. Местные версии трех каналов под этим брендом входят в «Медиа альянс», совместное предприятие «Национальной медиа группы» (НМГ) и американской Discovery Communications. «Медиа альянс» не раскрывал, сколько платит за права на показ матчей НХЛ.

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