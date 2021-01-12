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Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Ведомости

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за неисполнение требований закона о маркировке распространяемой ими информации, сообщается на сайте ведомства.

«Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Они поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

«Статьей 19.34.1 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тыс. руб., на должностных лиц — 50 тыс. руб.», — отметили в Роскомнадзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных