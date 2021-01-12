Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за неисполнение требований закона о маркировке распространяемой ими информации, сообщается на сайте ведомства.
«Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации», — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Они поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.
«Статьей 19.34.1 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тыс. руб., на должностных лиц — 50 тыс. руб.», — отметили в Роскомнадзоре.