Выручка владельца сервиса электронных книг «Литрес» выросла на 32% в 2020 г.
Выручка группы компаний «Литрес», в которую входит крупнейший одноименный сервис электронных и аудиокниг, выросла на 32% в 2020 году, сообщил «Ведомостям» представитель ГК. Он отказался раскрыть абсолютные показатели. По итогам 2019 г. «Литрес» отчиталась о выручке в 4,4 млрд руб., то есть в 2020 году показатель составил порядка 5,8 млрд руб.
17% от всей своей выручки группа заработала за пределами России. Больше всего за рубежом покупали книги и подписывались на сервисы «Литрес» жители таких стран, как Германия, США, Украина, Беларусь, Казахстан, Израиль и Великобритания.
Самый высокий рост, как отмечают в «Литрес», показали подписные сервисы. Так, выручка входящего в ГК книжного сервиса по подписке MyBook в прошлом году увеличилась более чем на 78%, а количество пользователей, оформивших премиум-подписку, более чем в полтора раза. Продажи книг, опубликованных на издательской платформе «ЛитРес: Самиздат», увеличились более чем на 65%.
В целом этот рынок, по оценке «Литрес», в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. на 31%, до 8,5 млрд рублей. При этом аудиокниги продолжают оставаться одним из драйверов развития книжного рынка, отмечают в компании. Этот сегмент в прошлом году вырос более чем на 44%. Президент крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков ранее сообщал «Ведомостям», что по итогам 2020г. объем всего книжного рынка России (бумажные, электронные и аудиокниги), по его прогнозам, снизится на 15%.