Выручка владельца сервиса электронных книг «Литрес» выросла на 32% в 2020 г.

В целом этот рынок, по оценке «Литрес», в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. на 31%, до 8,5 млрд рублей. При этом аудиокниги продолжают оставаться одним из драйверов развития книжного рынка, отмечают в компании. Этот сегмент в прошлом году вырос более чем на 44%. Президент крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков ранее сообщал «Ведомостям», что по итогам 2020г. объем всего книжного рынка России (бумажные, электронные и аудиокниги), по его прогнозам, снизится на 15%.