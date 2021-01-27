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Выручка владельца сервиса электронных книг «Литрес» выросла на 32% в 2020 г.

Ведомости

Выручка группы компаний «Литрес», в которую входит крупнейший одноименный сервис электронных и аудиокниг, выросла на 32% в 2020 году, сообщил «Ведомостям» представитель ГК. Он отказался раскрыть абсолютные показатели. По итогам 2019 г. «Литрес» отчиталась о выручке в 4,4 млрд руб., то есть в 2020 году показатель составил порядка 5,8 млрд руб.

17% от всей своей выручки группа заработала за пределами России. Больше всего за рубежом покупали книги и подписывались на сервисы «Литрес» жители таких стран, как Германия, США, Украина, Беларусь, Казахстан, Израиль и Великобритания. 

Самый высокий рост, как отмечают в «Литрес», показали подписные сервисы. Так, выручка входящего в ГК книжного сервиса по подписке MyBook в прошлом году увеличилась более чем на 78%, а количество пользователей, оформивших премиум-подписку, более чем в полтора раза. Продажи книг, опубликованных на издательской платформе «ЛитРес: Самиздат», увеличились более чем на 65%. 

В целом этот рынок, по оценке «Литрес», в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. на 31%, до 8,5 млрд рублей. При этом аудиокниги продолжают оставаться одним из драйверов развития книжного рынка, отмечают в компании. Этот сегмент в прошлом году вырос более чем на 44%. Президент крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков ранее сообщал «Ведомостям», что по итогам 2020г. объем всего книжного рынка России (бумажные, электронные и аудиокниги), по его прогнозам, снизится на 15%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных