Доходы пиратов от трансляций матчей упали более чем на 47% из-за пандемии
Из-за отмены и переноса матчей во время пандемии коронавируса доходы пиратов от стримов соревнований в среднем сократились на 47,5% в 2020 г., подсчитали аналитики Group-IB.
По их оценкам, в 2019 г. выручка одного среднестатистического пирата-стримера составляла $ 111 тыс. в год. «Пандемия внесла свои коррективы: из-за отмены матчей и переноса соревнований доходы пиратов-стримеров в 2020 г. по сравнению с 2019 г. упали на 47,5% до суммы в $ 40 тыс.», — говорится в исследовании.
В то же время к концу 2021 г. эксперты Group-IB прогнозируют восстановление количества спортивных трансляций до «докоронавирусных» показателей, «следовательно, выручка пиратов будет расти».
Агентство отмечает, что условием для этого является устойчивый рост популярности спортивных стримов среди россиян, в частности трансляции Английской Премьер-лиги (АПЛ), боёв UFC, матчей Национальной хоккейной лиги (NHL) и Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). «Самыми популярными у пиратов оказались матчи 17 тура АПЛ сезона 2019-2020 гг. (удалено 1104 ссылки) и 19 тура сезона 2020-2021 (774 удаленных ссылок)», — отмечается в исследовании.
В Group-IB добавили, что в 2020 г. для затруднения обнаружения нелегального контента пираты создавали резервные и персонализированные CDN-источники, сайты-зеркала, а после окончания стриминговой трансляции удаляли цифровые отпечатки аудиовизуального контента. «В момент завершения трансляций он автоматически скрывался из общего доступа», — объяснили в исследовании.
В ноябре 2020 г. Group-IB признала «Яндекс» главным источником трафика на пиратские видеоресурсы — 90% по состоянию на начало ноября 2020 г. Показатель снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2019 г. Для сравнения, доля Google составляет около 2%. Остальное дают соцсети и мессенджеры. Причиной высокой доли «Яндекса» в пиратском трафике эксперты Group-IB считают ускорение индексации новых ссылок роботом поисковика. В компании заявили, что выводы Group-IB игнорируют ряд серьезных факторов.