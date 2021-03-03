Доходы пиратов от трансляций матчей упали более чем на 47% из-за пандемии

По их оценкам, в 2019 г. выручка одного среднестатистического пирата-стримера составляла $ 111 тыс. в год. «Пандемия внесла свои коррективы: из-за отмены матчей и переноса соревнований доходы пиратов-стримеров в 2020 г. по сравнению с 2019 г. упали на 47,5% до суммы в $ 40 тыс.», — говорится в исследовании.