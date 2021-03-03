Почти 70% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета
Отказались от телевидения в пользу интернета 69% молодых россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.
«Отказ от телесмотрения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних — 48%», — говорится в сообщении центра. Пользуются интернетом, но не смотрят телевизор 28% респондентов — на 15 п.п. больше, чем в 2018 г.
По данным ВЦИОМ, 53% россиян смотрят телевизор и пользуются интернетом не реже нескольких раз в неделю. В основном это опрошенные в возрасте от 35 до 59 лет. Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% респондентов — на 5 п.п. меньше, чем в 2018 г. При этом среди россиян старше 60 лет эта доля достигает 45%.