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Почти 70% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета

Ведомости

Отказались от телевидения в пользу интернета 69% молодых россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

«Отказ от телесмотрения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних — 48%», — говорится в сообщении центра. Пользуются интернетом, но не смотрят телевизор 28% респондентов — на 15 п.п. больше, чем в 2018 г. 

По данным ВЦИОМ, 53% россиян смотрят телевизор и пользуются интернетом не реже нескольких раз в неделю. В основном это опрошенные в возрасте от 35 до 59 лет. Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% респондентов — на 5 п.п. меньше, чем в 2018 г. При этом среди россиян старше 60 лет эта доля достигает 45%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных