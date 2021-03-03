Почти 70% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета

По данным ВЦИОМ, 53% россиян смотрят телевизор и пользуются интернетом не реже нескольких раз в неделю. В основном это опрошенные в возрасте от 35 до 59 лет. Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% респондентов — на 5 п.п. меньше, чем в 2018 г. При этом среди россиян старше 60 лет эта доля достигает 45%.